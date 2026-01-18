विज्ञापन
Video: सरदार असरदार, पहले ही ओवर में अर्शदीप ने करिश्माई गेंद से स्टंप उड़ा दिया, हेनरी निकोल्स के उड़े होश

Arshdeep Singh Bowling Video: अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी. हेनरी निकोल्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा है
  • शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है क्योंकि पिच पर रन बनाना आसान है
  • भारतीय टीम ने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया है
Arshdeep Singh, IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. यह इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला है क्योंकि अभी तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता है। भारतीय टीम इस मैच में एक बदलाव के साथ उतरी है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह को बुलाया गया है. बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, कीवी टीम के दो विकेट केवल 5 रन पर ही गिर गए. पहले अर्शदीप ने हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई तो वहीं डेवोन कॉनवे को हर्षित राणा ने रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच कराकर कीवी टीम को दूसरा झटका दिया. न्यूजीलैंड के दो विकेट केवल 7 गेंदों मेंही गिर गए थे. 

अर्शदीप ने पहले ही ओवर में बरपाया कहर

अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी. हेनरी निकोल्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे, अर्शदीप ने जिस गेंद पर निकोल्स को बोल्ड आउट किया वह गेंद कमाल की थी. निकल्स को अर्शदीप ने लेंथ गेंद फेंकी थी. गेंद ड़ने के बाद बाहर जा रही थी, बैटर ने छोड़ने का प्रयास किया लेकिन सही समय पर अपना बल्ला गेंद की लाइन से हटा नहीं सके, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्टंप्स से टकरा गई. निकल्स बोल्ड होने के बाद हैरान हो गए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कैसे आउट हो गए. 

टॉस के बाद कप्तान गिल ने कहा कि "हम जानते हैं हमारे लिए बड़ी चुनौती है.  न्यूजीलैंड टीम ने शानदार खेल दिखाया है और हमें कुछ हद तक दबाव में रखा है.  हालांकि, इन चीजों का खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए इंतजार होता है. यह मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हो रहा है, जिस पर काफी रन बनते हैं."

गिल ने आगे कहा कि "मैदान पर ज्यादा रन बनना भी उन वजहों में से एक हैं जिनके चलते उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है,  उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यहां ओस पड़ेगी, लेकिन पिच बहुत अच्छी लग रही है और ऐसी सतह पर एक स्कोर सेट करके चेज करना हमेशा बेहतर रहता है. " वहीं, न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं है. कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि यदि वे टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही चुनना पसंद करते.

बता दें कि दोनों टीमों के बीच इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी, जब मेजबान टीम ने कीवियों को 4 विकेट से मात दी थी. इसके बाद 14 जनवरी को हुए अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 7 विकेट से हराया.

 भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स

