विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

Arjun Tendulkar and Sania Chandhok Wedding: तेंदुलकर परिवार- आज मेरे यार की शादी है, क्या होंगे पकवान और कौन होंगे मेहमान?

Arjun Tendulkar and Sania Chandhok's Wedding Ceremony: विवाह समारोह आज यानी 5 मार्च को Saint Regis में होगा. यह होटल वानखेड़े में भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच खेलने वाले क्रिकेटरों की मेजबानी भी कर रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
Arjun Tendulkar and Sania Chandhok Wedding: तेंदुलकर परिवार- आज मेरे यार की शादी है, क्या होंगे पकवान और कौन होंगे मेहमान?
Arjun Tendulkar and Sania Chandhok's Wedding Ceremony:

Arjun Tendulkar and Sania Chandhok's Wedding Ceremony: मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की मेहंदी की रस्म कल शाम आयोजित की गई थी. यह एक काफी निजी समारोह था, जिसमें सचिन के क्रिकेट मित्र रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ज़हीर खान, इरफ़ान पठान, यूसुफ पठान और अजीत अगरकर शामिल हुए. खाने में गॉलप्स के सिग्नेचर पंजाबी व्यंजन और लोकप्रिय कॉन्टिनेंटल डिशेज़ शामिल थे. साथ ही सचिन के पसंदीदा महाराष्ट्रियन और कोस्टल व्यंजन भी थे. शाम जल्दी समाप्त हो गई, जबकि पापराज़ी तेंदुलकर परिवार के साथ और फोटो ऑप्स के लिए आसपास मंडराते रहे.

अंजलि तेंदुलकर अपने पिता आनंद मेहता को एस्कॉर्ट करती दिखीं, जबकि सचिन, राज और शर्मिला ठाकरे को विदा करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर लौटे.

विवाह समारोह आज, यानी 5 मार्च को Saint Regis में होगा - यह होटल वानखेड़े में भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच खेलने वाले क्रिकेटरों की मेजबानी भी कर रहा है. इसलिए होटल में कई उत्सुक दर्शक, फैन्स और कड़ी सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है. जामनगर में अंबानी परिवार के सहयोग से एक भव्य पूजा के साथ समारोह की शुरूआत हो चुकी है, जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई थी.

एमएस धोनी, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, और वीवीएस लक्ष्मण जैसे क्रिकेट महान भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है.  साथ ही अर्जुन तेंदुलकर के लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ी भी शामिल होंगे.  मुकेश और नीता अंबानी सहित कई और उद्योगपतियों के मौजूद भी रहने की उम्मीद की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Arjun Sachin Tendulkar
Get App for Better Experience
Install Now