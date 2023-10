IND vs PAK: टीम इंडिया को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंची अनुष्का शर्मा, सचिन और कार्तिक के साथ खिंचवाई तस्वीर

भारतीय टीम को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहंची अनुष्का शर्मा

Anushka Sharma India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मैच को देखने के लिए विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharm) भी पहुंची हैं. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को देखने के लिए भारत के महान बल्लेबाज तेंदुलकर भी अहमदाबाद आए हैं. वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो रोमांच अपने चरम पर होता है. बता दें सचिन और दिनेश कार्तिक के साथ अनुष्का ने तस्वीर भी खिंचवाई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स लगातार इसपर कमेंट कर रहे हैं (IND vs PAK)