कौन है अलेक्जेंडर एलेक्स एलिक? जो नताशा स्टेनकोविक के साथ कैमरे में हुआ कैद

Who is mystery man Aleksandar Alex Ilic: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक एक शख्स के साथ नजर आ रही हैं. क्यूट कपल्स के बीच तलाक के अफवाहों के बीच यह वीडियो आग में घी डालने का काम कर रहा है. वैसे आप ज्यादा कुछ सोचे उससे पहले आपको बता दें कि इस शख्स का नाम अलेक्जेंडर एलेक्स एलिक है. एलेक्स को कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी का ब्वॉयफ्रेंड माना जाता है.

अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह शख्स कौन है और करता क्या है. तो बता दें कि अलेक्जेंडर एक एक जिम ट्रेनर होने के साथ-साथ पेशेवर एक्टर हैं. वह 'गिरगिट' जैसे वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं. 'गिरगिट' उनके बॉलीवुड करियर का डेब्यू वेब सीरीज भी था. हालांकि, लोगों के बीच एलेक्स एक्टिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस के लिए मशहूर हैं.

Mumbai: Post divorce rumours with cricketer Hardik Pandya, Natasa Stankovic steps out in a cool chic look in Bandra pic.twitter.com/VscTOHPZE0