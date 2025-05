'हम क्वालीफाई...', आखिर किस उम्मीद पर बैठे हैं रहाणे, प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी KKR?

Ajinkya Rahane Statement After Defeat Against Chennai Super Kings: चेन्नई सुपर किंग्स से हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर है. इसके बावजूद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को अब भी उम्मीद है कि केकेआर की टीम अपने शेष बचे दोनों मुकाबलों में अधिकतम 15 अंक हासिल कर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है.

बीते बुधवार (सात मई 2025) को केकेआर बनाम सीएसके मुकाबले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दिल की बात साझा करते हुए रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि 15 अंकों के आधार पर भी हम क्वालीफाई कर सकते हैं. हमें अब भी सकारात्मक सोचना होगा. हमें अभी सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेलने हैं.'

🚨🗣️ Ajinkya Rahane: On 15 points, we can still qualify. We got to be positive and think about winning the remaining two games.#IPL2025 pic.twitter.com/E8AZ5Qh3s2