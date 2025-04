PBKS vs KKR: इतने छोटे लक्ष्य का पीछा क्यों नहीं कर पाई KKR? कप्तान रहाणे ने बताया हार का जिम्मेदार कौन

Ajinkya Rahane Statement on lose vs PBKS IPL 2025: पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टी20 मैच में जीत के लिए महज 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने बहुत खराब बल्लेबाजी की. पंजाब ने 111 रन पर ऑल आउट होने के बाद केकेआर की पारी को 95 रन पर समेट कर आईपीएल में सबसे छोटे लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

‘‘मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मैंने गलत शॉट खेला था.'' उन्होंने कहा, ‘‘वह गेंद विकेट को मिस करती, लेकिन सब कुछ वहीं से शुरू हुआ. उस समय कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था. मैं खुद भी पक्का नहीं था, इसलिए रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया.''

ONLY IPL CAN PRODUCES LIKE THIS 🥶



- Captain Shreyas Iyer & his Punjab Kings defended the lowest ever score in IPL History. 🫡



pic.twitter.com/sg6TE0aje9