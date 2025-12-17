IPL 2026 Auction: CSK ने प्रशांत वीर पर क्यों लगाई रिकॉर्ड बोली, सीईओ काशी विश्वनाथन ने कर दिया खुलासा

CSK CEO Kashi Vishwanathan on Prashant Veer's Record Bid: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने IPL मिनी-ऑक्शन में टीम द्वारा अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर को खरीदने के बारे में खुलकर बात की, उन्होंने कहा कि वे रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड करने के बाद एक नए नंबर 7 खिलाड़ी की तलाश में थे. उत्तर प्रदेश के इस ऑलराउंडर की कीमत उनकी शुरुआती कीमत से 47.3 गुना बढ़ गई, जब CSK ने रॉयल्स की शुरुआती दिलचस्पी और सनराइजर्स हैदराबाद से 20 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर और मिडिल-ऑर्डर बैटर को रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए देर से, कड़े मुकाबले का सामना किया.

फ्रैंचाइज़ के CEO ने कहा कि उन्हें कैमरून ग्रीन को साइन करने की उम्मीद थी, लेकिन जब बोली 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई तो उन्हें पीछे हटना पड़ा, उन्होंने बताया कि वे एक खिलाड़ी पर अपने पर्स का 50 प्रतिशत से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनके बाद के खरीद पर असर पड़ सकता था.

“शॉर्ट में, पहले राउंड में यह बहुत मुश्किल था. हम कैमरन ग्रीन को लेने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन अगर हमने अकेले उसके लिए अपने पर्स का 50% से ज़्यादा दिया होता, तो बाकी खिलाड़ियों, खासकर यंगस्टर्स को लेना मुश्किल हो जाता.

"हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को पहचाना था. हमें डर था कि वे हमें नहीं मिलेंगे. इसीलिए हम ग्रीन के लिए सिर्फ़ 25 करोड़ तक ही जा सके. लेकिन, हम उन यंगस्टर्स को लेने में कामयाब रहे जिन्हें हम चाहते थे," उन्होंने फ्रैंचाइज़ी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कहा.

वीर के एक्विजिशन पर रोशनी डालते हुए, जिसने उन्हें IPL ऑक्शन में बिकने वाला अब तक का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर बना दिया, कासी ने कहा, “प्रशांत वीर एक नया प्लेयर है. आप जानते हैं कि हमने जड्डू (जडेजा) को RR के साथ ट्रेड किया था. इसलिए हमें एक नंबर 7 की ज़रूरत थी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके. और जो एक अच्छा फील्डर भी हो."

"हमारी टैलेंट स्काउट टीम ने हमें बहुत सारा फीडबैक दिया कि कौन से यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं. प्रशांत वीर वह नंबर वन प्लेयर था जिसे टैलेंट स्काउट टीम ने पहचाना था. “जब HPC में हमारे ट्रायल्स हुए थे, तो वह CSK ट्रायल्स के लिए भी आया था, हमें उसके टैलेंट के बारे में पता चला. हम पहचान सकते थे कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है. (AR) श्रीकांत, (श्रीधरन) श्रीराम, वे सभी वहां थे. उन्होंने हमें बताया कि प्रशांत वीर में एक स्पेशल टैलेंट है. उन्होंने हमें उस पर नज़र रखने के लिए कहा. उन्होंने हमें बताया कि वह एक अच्छा पिक होगा. इसलिए, हमने सोचा कि वह हमारे लिए एक अच्छा बेट होगा,” उन्होंने आगे कहा.

इस बार CSK की ऑक्शन स्ट्रेटेजी में बदलाव देखा गया, क्योंकि फ्रैंचाइज़ी ने कई यंगस्टर्स के लिए बोली लगाई, जिसका मकसद एक फ्यूचरिस्टिक स्क्वॉड बनाना और पिछली गलतियों से सीखना था. कभी ‘डैडीज़ आर्मी' कही जाने वाली टीम स्क्वॉड की ताकत बढ़ाने के लिए यंगस्टर्स और उभरते हुए प्लेयर्स को पहचानना चाहती थी.

“2018 के ऑक्शन में लंच टाइम में, हमारे बॉस श्रीनिवासन सर ने हमें डांटा, ‘क्या तुम प्लेयर्स चुन रहे हो? क्या कर रहे हो?' सभी फैंस भी कहने लगे, ‘तुमने किसी डैडी की आर्मी जैसी टीम चुनी है.' लेकिन हमने 2 साल बाद वापस आकर ट्रॉफी जीती. उस समय से, आप IPL में देखेंगे, जिस तरह का क्रिकेट खेला जा रहा है, उसमें बदलाव आया है. पावर क्रिकेट, जो आ रहा है. उसके लिए, हमें एडजस्ट करना होगा. उस एडजस्टमेंट में कुछ समय लगेगा.

“पिछले साल, हम मिड-सीज़न से यंगस्टर्स को लाए थे. आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, ये सभी टीम में आए. हमने संजू सैमसन को ट्रेड किया है. तो, हमने बैटिंग को मजबूत किया है. हम कुछ ऐसे बॉलर्स को पहचान रहे हैं जो अच्छे होंगे. अकील हुसैन शायद सबसे अच्छे T20 पावरप्ले बॉलर हैं.

उन्होंने कहा, "इसी तरह, हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो सच में काम के हो सकते हैं. हमारे पास जेमी ओवरटन हैं, और अब मैट हेनरी और फाउल्केस हैं जो सभी नई बॉल से बहुत अच्छे हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि हमारे पास काफी अच्छी टीम है." कासी विश्वनाथन ने फैंस को भरोसा दिलाया कि वे CSK के होम ग्राउंड चेपॉक में उनके गेम देखने में मज़ा करेंगे, और कहा कि कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और अनुभवी MS धोनी 'टीम के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे.'

"और आप जानते हैं, रुतु (रुतुराज गायकवाड़), वह कितने शांत हैं. फ्लेम (स्टीफन फ्लेमिंग) और थाला (MS धोनी) के साथ, टीम वापस आएगी. और निश्चित रूप से, हम इस साल अच्छा करेंगे." "फैंस के लिए मैसेज, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, थाला और रुतु टीम के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे. फैंस, इस साल आपको M.A. चिदंबरम स्टेडियम में CSK को देखने में सच में मज़ा आएगा. और उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे," उन्होंने आखिर में कहा.