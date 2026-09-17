अभिषेक शर्मा की नजर रोहित शर्मा के अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, ऐसे एक छक्का लगाते ही रच देंगे इतिहास

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा से एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी. अगर अभिषेक आज के मैच के पहले ओवर में एक छक्का और जड़ देते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. दूसरे मैच में सिर्फ एक छक्के ना लगने के कारण रोहित शर्मा के इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए थे, लेकिन उनके पास आज ये बड़ा मौका होगा.

फिलहाल इस मामले में अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में पारी के पहले ओवर में 12-12 छक्के लगा चुके हैं. रोहित ने यह कारनामा 401 गेंदों का सामना करते हुए किया था.

दूसरे टी20 में अभिषेक ने 19 गेंदों पर 39 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उन्होंने संजू सैमसन के साथ पहले विकेट के लिए 88 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी.

भारत ने इस मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई. अब आखिरी मैच में भी जीत के साथ टीम इंडिया क्लीन स्विप करने के इरादे से उतरेगी.

रैंक बल्लेबाज पहले ओवर में छक्के 1 रोहित शर्मा 12 1 अभिषेक शर्मा 12 2 ईशान किशन 8 3 संजू सैमसन 7

भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक खेले गए दोनों टी20 मुकाबलों में शानदार रहा है. बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं. वहीं, दूसरे टी20 में संजू सैमसन ने सिर्फ 22 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली थी. ईशान किशन भी नंबर तीन की पोजीशन पर अच्छी लय में दिखाई दिए हैं.

दूसरे टी20 में ईशान ने 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए थे. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी असरदार साबित हुई है. वहीं, नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा था और उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे. स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में रनों पर लगाम लगाने में सफल रहे थे.

दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए अब तक इस सीरीज में कुछ भी सही नहीं घटा है. टीम के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. अफगानिस्तान के टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने दूसरे टी20 में भी आसानी से घुटने टेक दिए थे. सिर्फ कप्तान इब्राहिम जादरान ही कुछ हद तक लय में दिखाई दिए थे, जिन्होंने 37 रन बनाए थे. गेंदबाजी में राशिद खान ने 3 विकेट चटकाए थे, लेकिन उन्हें बाकी गेंदबाजों का साथ नहीं मिल सका था.