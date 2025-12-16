India U19 vs Malaysia U19: अभिज्ञान कुंडु ने यूथ वनडे में लगाया सबसे तेज दोहरा शतक, ICC के इस नियम की वजह से नहीं बन पाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Abhigyan Kundu Missed World Record After Smashed Double Century: विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने मंगलवार को यहां U-19 एशिया कप मैच में मलेशिया के खिलाफ नाबाद रहते हुए भारत के लिए यूथ ODI में पहला डबल सेंचुरी बनाकर इतिहास रच दिया. 17 साल के कुंडू का इस तरह ये पहले यूथ ODI शतक है. इससे पहले एक बार डबल सेंचुरी बनाई गई थी जो साउथ अफ्रीका के जोरिच वैन शल्कविक के नाम है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 गेंदों पर 215 रन बनाए थे, लेकिन अभिज्ञान कुंडू इसके बाद भी यूथ वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाए.

इस वजह से नहीं बन पाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए, बाएं हाथ के कुंडू ने कुल 19 चौके और सात छक्के लगाए और सिर्फ 125 गेंदों पर नाबाद 209 रन बनाए. उनकी इस पारी की मदद से भारत U-19 ने पहले बैटिंग करते हुए सात विकेट पर 408 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसी टूर्नामेंट में इससे पहले, वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 95 गेंदों पर 171 रन बनाए थे, जो इस फॉर्मेट में कुल मिलाकर नौवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

क्या है आईसीसी के नियम?

आईसीसी (ICC) के नियमों के अनुसार, किसी भी मैच के आंकड़ों को आधिकारिक यूथ वनडे इंटरनेशनल (U-19 International) रिकॉर्ड में केवल तभी गिना जाता है जब वह दो आईसीसी पूर्ण-सदस्य (Full-Member) देशों के बीच खेला गया हो. इस कारण, कुछ प्रभावशाली प्रदर्शनों के बावजूद, उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड बुक में जगह नहीं मिली है:

मलेशिया के खिलाफ बने रिकॉर्ड: मलेशिया आईसीसी का पूर्ण-सदस्य नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ खेले गए मैचों को अंडर-19 इंटरनेशनल का दर्जा प्राप्त नहीं होता है. इसी वजह से पाकिस्तान के समीर मिन्हास द्वारा बनाए गए 177 रनों को यूथ वनडे रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है.

कतर के खिलाफ बने थे रिकॉर्ड: इसी तरह, बांग्लादेश के सौम्य सरकार ने 2012 एशिया कप में कतर के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था, लेकिन कतर भी पूर्ण-सदस्य नहीं है. इसलिए, उस रिकॉर्ड को भी आधिकारिक यूथ वनडे आँकड़ों में नहीं गिना जाता है।