एम एस धोनी या एबी डीविलियर्स ? वीरेंद्र सहवाग ने दोनों में से इस खिलाड़ी को चुनकर किया हैरान

AB de Villiers vs MS Dhoni: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से एबी डिविलियर्स और धोनी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया है जिसके बाद सहवाग ने जिस खिलाड़ी को चुना है, उस खिलाड़ी का नाम जानकर फैन्स हैरान रह गए हैं. भारतीय टीवी एंकर और पत्रकार शेफाली बग्गा के इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग This or That गेम के तहत दो खिलाड़ियों में से अपनी पंसद के खिलाड़ी का चयन करते हैं. ऐसे में जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है उसमें सहवाग से 'एबी डिविलियर्स और धोनी' में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता है. जिसपर सहवाग रिएक्ट करते हैं. सहवाग सीधे तौर पर धोनी का नाम न लेकर डिविलियर्स को चुनते हैं.

सहवाग ने एबी को चुनकर धोनी के फैन्स को निराश कर दिया है. सहवाग के जवाब के बाद फैन्स लगातार इसपर रिएक्ट कर रहे हैं. फैन्स को लग रहा रहा है कि सहवाग ने धोनी का नाम जामबूझकर नहीं लिया.

इसके अलावा सहवाग से कोहली और रोहित में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, जिसपर भी सहवाग ने जो जवाब दिया उसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. सहवाग ने कोहली को न चुनकर रोहित शर्मा को चुना है. हालांकि इसके बाद जब वीरेंद्र सहवाग से धोनी और बेन स्टोक्स में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो सहवाग ने यहां धोनी को चुना है.

बता दें कि सहवाग अपने जवाब के लिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. अब एक बार फिर वीरू सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच धोनी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेले और 8586 रन बनाए, टेस्ट में सहवाग के नाम 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल है. वहीं, 251 वनडे में सहवाग ने 8273 रन बनाए. वनडे में सहवाग ने 15 शतक औऱ 38 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था.