"विश्व क्रिकेट हिट मैन को वनडे का ...", एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा को लेकर की भविष्यवाणी, मचाई हलचल

AB de Villiers on Rohit Sharma: दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers Big Statement on Rohit Sharma as captain) ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की है. एबी ने रोहित को लेकर अपने यू-ट्यूब चैनल पर रिएक्ट करते हुए एक ऐसी बात की है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. दरअसल, एबी डिविलियर्स ने माना है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी (India win the Champions Trophy 2025) का खिताब जीता, उसमें रोहित की कप्तानी लाजवाब थी. एबी ने यहां तक कहा कि, "फाइनल में रोहित ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि उन्होंने उन सभी आलोचना करने वालों को जवाब दिया है जो उन्हें संन्यास लेने की सलाह दे रहे थे". डिविलियर्स ने माना है कि रोहित 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, उनके अंदर काफी क्रिकेट बची हुई है.

इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी बयान दिया और भविष्यवाणी करते हुए माना है कि रोहित आने वाले समय में विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन कप्तान के तौर पर जाने जाएंगे. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए एबी ने कहा, "रोहित ने शानदार कप्तानी की है. देखिए अन्य कप्तानों की तुलना में रोहित की जीत का प्रतिशत 73.. लगभग 74% है जो कि अतीत के किसी भी अन्य कप्तान से काफी अधिक है. अगर वह इसे जारी रखते है तो वह वनडे में ऑल टाइम ग्रेट कप्तानों में से एक हो जाएंगे. और एक और बात यह है कि उन्होंने बताया है कि मैं इस प्रारूप से संन्यास नहीं लेने जा रहा हूं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके संन्यास के बारे में कोई अपवाह ने फैलाए."

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. फाइनल में कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. रोहित को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है. बता दें कि आखिरी बार भारत ने धोनी की कप्तानी में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था.