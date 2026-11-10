'मुंबई को ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर देना चाहिए...' आईपीएल ऑक्शन से पहले पूर्व भारतीय स्टार की सलाह से मची हलचल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस के रिटेंशन और रिलीज के फैसले हार्दिक पांड्या के संभावित ट्रेड के आस-पास घूमेंगे. हार्दिक को पंजाब किंग्स में अर्शदीप सिंह के बदले ट्रेड किए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि यह ऑलराउंडर 2024 से फ्रेंचाइजी के साथ अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस को फाइनल तक पहुंचाने में नाकाम रहा है.

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा,"अगर पिछले सीजन में सब कुछ ठीक रहा होता, तो उनकी टीम को देखकर आपको लगता है, 'कुछ भी बदलने की क्या जरूरत है?' उनके पास संतुलन है, उनके पास अनुभव है, और उनमें जबरदस्त क्षमता है. तो बदलाव क्यों?"

उन्होंने कहा,"शायद उन्हें एक भारतीय स्पिनर या एक भारतीय तेज गेंदबाज की जरूरत है, जो उन्हें मिल जाएगा. लेकिन उन्हें बस इतना ही करना था. लेकिन फिर शहर में सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या के ट्रेड की है. यहीं से एमआई के लिए रिटेंशन और रिलीज पर फैसले लेने का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि आपको आमतौर पर ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलता. लेकिन क्या होगा अगर उसकी जगह आपको दो मिल जाएं?"

चोपड़ा को लगा कि मुंबई इंडियंस को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को भी रिलीज कर देना चाहिए, जिनका 2026 का सीजन फ्रेंचाइजी के साथ उम्मीद से कम रहा था. बोल्ट ने 2026 में पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए थे. 12.5 करोड़ बहुत पैसा है, और बदले में, आपको काफी खिलाड़ी मिल सकते हैं. कई लोगों को रिलीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

उन्होंने कहा,"हार्दिक पांड्या एक ट्रेड होगा. यह रिलीज या रिटेंशन का सवाल नहीं होगा. इसलिए, अगर, उनके बदले में, आपको खिलाड़ी नहीं मिलते हैं, तो आपको हार्दिक पांड्या को रिटेन करना होगा. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ट्रेंट बोल्ट के साथ, मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन है. उन्हें रिलीज करना होगा."

चोपड़ा ने कहा कि मुंबई को केशव महाराज और मिशेल सेंटनर में से किसी एक को रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों लेफ्ट-आर्म फिंगर स्पिनर हैं. मैं केशव महाराज को भी जाने दे सकता हूं.

यह भी पढ़ें: कब होगा ऋषभ पंत का फिटनेस टेस्ट, 17 नवंबर से शुरू होगी सीरीज, सामने आया बड़ा अपडेट

यह भी पढ़ें: नंबर 6 वैभव सूर्यवंशी, सहवाग के बेटे आर्यवीर की टॉप-10 में एंट्री, U-19 एशिया कप में बड़ी पारी खेलने वाले बैटर