कब होगा ऋषभ पंत का फिटनेस टेस्ट, 17 नवंबर से शुरू होगी सीरीज, सामने आया बड़ा अपडेट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की शुरुआत होनी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के समीकरण को देखते हुए, दोनों ही टीमें यह सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी. हालांकि, उससे पहले ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर भारतीय मैनेजमेंट की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. पंत अभी भी बीसीसीआई सीओई में हैं. वहीं अब खबर है कि सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को पंत की फिटनेस पर अपडेट मिल जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, स्टार विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत 12 नवंबर को BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना फाइनल फिटनेस टेस्ट देंगे और उनको फिटनेस क्लियरेंस मिलने की पूरी उम्मीद है. फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद पंत न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे.

ऋषभ पंत को ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ़ इंडिया के लिए खेलते समय साइड स्ट्रेन हुआ था. उन्हें शुरू में फिटनेस के आधार पर एक अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया A स्क्वॉड में चुना गया था. हालांकि, उन्हें CoE से ज़रूरी रिटर्न टू प्ले) सर्टिफिकेट नहीं मिला.

इस मामले से संबंधित बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी को बताया,"पंत पूरी तरह से फिट हैं. वह आज CoE में मैच सिमुलेशन ड्रिल कर रहे हैं और कल (बुधवार) के लिए एक राउंड (सिमुलेशन का) तय है. दोनों राउंड सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद, पंत 12 नवंबर को वेलिंगटन के लिए रवाना होंगे."

पंत मौजूदा सेट-अप के उन कुछ क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्हें 2020 में न्यूज़ीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव है, जब नेशनल टीम ने उस देश का दौरा किया था. 29 साल के पंत इस सेट-अप के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 52 टेस्ट खेले हैं. उन्होंने 43 से ज़्यादा के एवरेज से आठ सेंचुरी और 21 फिफ्टी लगाई हैं. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने सेना देशों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं.

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