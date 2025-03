NZ vs PAK, 1st T20I: न्यूजीलैंड में इतना घटिया प्रदर्शन कि पाकिस्तान के नाम दर्ज हो गया शर्मनाक रिकॉर्ड

New Zealand vs Pakistan, Lowest Totals By Pakistan In T20I: पाकिस्तान की टीम मौजूदा समय में न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला आज (16 मार्च 2025) क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल में खेला जा रहा है. यहां पाकिस्तान की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवरों में महज 91 रनों पर ढेर हो गई. जिसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. ग्रीन टीम टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड की जमीं पर पहली बार इतने कम रन के स्कोर पर आउट हुई है. यही नहीं टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह उसका सबसे छोटा स्कोर भी है.

टी20 में पाकिस्तान का सबसे छोटा स्कोर

वैसे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का यह सबसे छोटा स्कोर नहीं है. साल 2012 में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में महज 74 रनों पर ढेर हो गई थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया आज का स्कोर पाकिस्तान का टी20 क्रिकेट में पांचवीं सबसे छोटी पारी है.

टी20 में पाकिस्तान के पांच सबसे छोटे स्कोर

74 रन - बनाम ऑस्ट्रेलिया - दुबई

82 रन - बनाम वेस्टइंडीज - मीरपुर

83 रन - बनाम भारत - मीरपुर

89 रन - बनाम इंग्लैंड - कार्डिफ

91 रन - बनाम न्यूजीलैंड - क्राइस्टचर्च

खुशदिल शाह रहे सर्वोच्च स्कोरर

पाकिस्तान की तरफ से आज के मुकाबले में सर्वोच्च स्कोरर छठवें क्रम के खिलाड़ी खुशदिल शाह रहे. जिन्होंने 30 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 106.67 की स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन छक्के निकले.

शाह के अलावा कप्तान सलमान आगा ने 20 गेंदों में 18, जबकि जहांदाद खान ने 17 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य खिलाड़ी सिंगल डिजिट में आउट हुए.

