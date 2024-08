टेस्ट क्रिकेट के 150 साल : डेट कर लें नोट, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐतिहासिक मुकाबला खेलने के लिए तैयार

150 Years of Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरा होने पर क्रिकेट खेलने वाले दो सबसे पुराने देश ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलेंगे. यह एकमात्र टेस्ट मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा. इससे पहले भी टेस्ट क्रिकेट के 100 साल पूरा होने पर इसी मैदान पर मुकाबला खेला गया था. टेस्ट क्रिकेट के 100 साल पूरा होने पर इन्हीं दोनों देशों के बीच 1977 में टेस्ट मैच का आयोजन किया गया था. इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता था. 1877 में हुए पहले टेस्ट मैच को भी ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता था.

इसके साथ यह भी समझौता हुआ अगले सात सालों तक बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न तो नए साल का टेस्ट सिडनी में ही आयोजित होगा. 2030-31 सीजन तक हुए इस समझौते के अनुसार क्रिसमस से तुरंत पहले का टेस्ट ऐडिलेड जबकि सीजन का पहला टेस्ट पर्थ में आयोजित होगा. हालांकि पर्थ ने सिर्फअगले तीन साल के लिए ही करार किया था. इसका मतलब यह भी है कि अगले साल का एशेज पारंपरिक गाबा, ब्रिस्बेन की मैदान की जगह पर्थ में आयोजित होगा.

