Stock Market Today: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी में हल्की तेजी

Share Market Today: आज यानी 8 मई, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई. ग्लोबल मार्केट से मिले मिले-जुले संकेतों और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद मार्केट ग्रीन जोन में खुला. निवेशकों का फोकस फिलहाल जियोपॉलिटिकल डेवेलपमेंट्स पर है.

सेंसेक्स और निफ्टी की में मामूली तेजी

बीएसई सेंसेक्स 165.56 अंकों की बढ़त के साथ 80,912.34 पर खुला. वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स 24,431.50 के स्तर पर खुला, जिसमें 17.10 अंकों की मामूली तेजी देखने को मिली. मार्केट की ये चाल फ्लैट मानी जा रही है क्योंकि बड़ी तेजी नहीं दिखी लेकिन गिरावट भी नहीं रही.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में उछाल

आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. अदाणी टोटल गैस और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में नजर आई.ये शेयर सुबह 9 बजकर 15 मिनट के करीब 1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे थे.

क्या है मार्केट का मूड?

हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरों का असर सेंटीमेंट पर नजर आ रहा है, फिर भी घरेलू मार्केट फिलहाल पॉजिटिव ट्रैक पर बना हुआ है. निवेशक किसी बड़ी गिरावट की आशंका में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सतर्कता जरूर बनी हुई है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)