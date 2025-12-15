ग्‍लोबल मार्केट में उथल-पुथल के बीच सोमवार को भारतीय रुपया (₹), डॉलर ($)के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्‍तर पर आ गया. इसके पीछे भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जारी गतिरोध और मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बड़ी वजहें बताई जा रही हैं. विदेशी निवेशक इक्विटी मार्केट और बॉन्‍ड मार्केट, दोनों जगहों से पैसे निकाल रहे हैं, जिसका साफ असर रुपये पर दबाव के रूप में दिख रहा है. भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.2% कमजोर होकर 90.6475 पर आ गया. इसी के साथ रुपये ने 12 दिसंबर को बने अपने पिछले सर्वकालिक निचले स्तर (All TIme Low) 90.55 को पीछे छोड़ दिया.

15 पैसे की गिरावट

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने PTI को बताया कि रुपये में गिरावट का रुख है क्योंकि निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़े संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.53 पर खुला था. फिर टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.64 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 15 पैसे की गिरावट दर्शाता है. बता दें कि रुपया शुक्रवार को 17 पैसे टूटकर सर्वकालिक निचले स्तर 90.49 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

मार्केट का हाल

इस साल एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली इस करेंसी ने सेंट्रल बैंक के संभावित दखल के कारण बड़े नुकसान से खुद को बचा लिया. इस बीच, 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.35 पर रहा. घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 298.86 अंक टूटकर 84,968.80 अंक पर जबकि निफ्टी 121.40 अंक फिसलकर 25,925.55 अंक पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61.44 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,114.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.