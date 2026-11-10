nVIDIA के फाउंडर और CEO जेनसेन हुआंग टॉप-10 अरबपतियों की लिस्‍ट से बाहर हो गए हैं. एक झटके में उनकी संपत्ति 6.47 बिलियन डॉलर कम हो गई. भारतीय रुपये में देखें तो ये रकम 60 हजार करोड़ रुपये के बराबर होती है. AI चिपमेकर कंपनी के CEO की संपत्ति, जो एक दिन पहले 155 बिलियन डॉलर थी, वो अब घट कर 148 बिलियन डॉलर रह गई है. इसी के साथ दुनिया के टॉप-10 अरबपतियाें की सूची से वो बाहर हो गए हैं और 2 पायदान नीचे खिसक कर 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

जेनसेन हुआंग ने एक्‍सट्रामैरिटल अफेयर की बात स्‍वीकार की है और इसके लिए माफी भी मांगी है. चीन की जिस महिला अधिकारी एलिस हुआंग के साथ जेनसेन का अफेयर था, अमेरिका उसे चीनी जासूस बता रहा है. हालांकि चीन ने ऐसे आरोपों का खंडन किया है. बावजूद इसके मामले ने तूल पकड़ लिया है. अमेरिकी सरकार तो इस मामले की जांच कर ही रही है, nVIDIA ने भी इस मामले में स्‍वतंत्र जांच शुरू की है.

nVIDIA के शेयर गिरे और लग गया लॉस

एक्‍सट्रामैरिटल अफेयर के खुलासे के बाद सोमवार को nVIDIA के शेयर 6 फीसदी तक गिर गए हालांकि बाद में स्थिति थोड़ी ठीक हुई और मार्केट क्‍लोज होते-होते ये गिरावट 4.27% रह गई. AI चिपमेकर कंपनी को पिछली क्लोजिंग वैल्यू से मार्केट कैप में करीब 350 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और मार्केट क्लोज होने तक ये नुकसान करीब 250 बिलियन डॉलर का रह गया. इसका असर जेनसेन हुआंग की दौलत पर भी देखा गया और उनकी संपत्ति से 6.47 बिलियन डॉलर साफ हो गए.

टॉप-10 अरबपतियों की लिस्‍ट से बाहर हुए जेनसेन

ब्‍लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्‍स पर जेनसेन की संपत्ति 155 बिलियन डॉलर से ज्‍यादा थी और वे इस लिस्‍ट में 10वें नंबर पर चल रहे थे. सोमवार को जब यूएस मार्केट खुला और कंपनी के शेयर गिरे तो जेनसेन की संपत्ति पर भी इसका असर हुआ. उनकी संपत्ति 148 बिलियन डॉलर रह गई.

कारण कि हुआंग की संपत्ति का ज्‍यादातर हिस्‍सा nVIDIA में शेयरहोल्डिंग से ही आता है. हुआंग के पास nVIDIA में 3.5 फीसदी से ज्‍यादा हिस्‍सेदारी है. इसी के साथ वो कंपनी में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयरहोल्‍डर हैं. उनकी सैलरी से ज्‍यादा पैसे, इस हिस्‍सेदारी से ही आते हैं.

पहले भी बड़ी गिरावट झेल चुकी है nVIDIA

nVIDIA के शेयरों में भारी गिरावट का ये पहला मामला नहीं है. सितंबर 2024 में कंपनी का शेयर 9.5% टूट गया था और उसके मार्केट कैप में करीब 279 अरब डॉलर की कमी आई थी.

इसके बाद 27 जनवरी 2025 को चीन की AI कंपनी DeepSeek से जुड़ी चिंताओं के कारण nVIDIA के शेयर करीब 17% गिर गए थे. उस दिन कंपनी के मार्केट कैप में लगभग 593 अरब डॉलर की कमी आई थी.

ताजा विवाद में रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को आशंका है कि जेनसन हुआंग को विदेशी खुफिया गतिविधियों के जरिए निशाना बनाया गया हो सकता है. nVIDIA के चिप चीन पहुंचने को लेकर भी सवाल उठे हैं. हालांकि, चीन ने जासूसी के आरोपों को निराधार बताया है. कंपनी के बोर्ड ने भी हुआंग पर भरोसा जताया है.

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