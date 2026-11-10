देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है. NPS में 800 करोड़ के निवेश में लापरवाही के आरोपों के बाद NPS ट्रस्‍ट से कार्रवाई का आश्‍वासन मिला है. AINPSEF यानी ऑल इंडिया NPS एम्‍प्‍लॉई फेडरेशन ने दावा किया है कि NPS ट्रस्ट के एक सदस्‍य ने फोन पर इस मामले में जांच का आश्‍वासन दिया है और कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है, गलत हुआ है तो मामले में कार्रवाई होगी. दरअसल ये पूरा मामला NPS यानी नेशनल पेंशन स्‍कीम में किए जाने वाले करोड़ों के निवेश को लेकर लापरवाही बरतने से जुड़ा है. इस संबंध में NDTV ने सबसे पहले 15 अक्‍टूबर को खबर प्रकाशित की थी.

AINPSEF ने 17,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश पर सवाल उठाए थे और सरकार को पत्र लिखकर CAG जांच कराने की मांग की है. फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय की ओर से 8 जुलाई 2026 को UPS कॉर्पस में जमा कराए गए 800 करोड़ रुपये का भी मुद्दा उठाया है. संगठन का आरोप है कि 16 जुलाई तक ये रकम निवेश नहीं की गई और इस देरी के चलते ब्‍याज के तौर पर करोड़ों का नुकसान हुआ. AINPSEF के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष डॉ मंजीत सिंह पटेल ने ट्रस्‍ट के चेयरमैन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.

AINPSEF का दावा- ट्रस्‍ट से मिला कार्रवाई का आश्‍वासन

डॉ मंजीत सिंह पटेल ने NDTV से बातचीत में कहा कि इस मामले में जांच होगी, कर्मचारियों को ये भरोसा है. NPS में देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की मेहनत का पैसा लगा है. पेंशन के नाम पर हर महीने की सैलरी से काटी जाने वाली रकम, जो करोड़ों में होती है, उसको लेकर चिंता होना स्‍वभाविक है.

उनका कहना है कि पेंशन फंड के नाम पर मोटी पूंजी, नए-नए स्‍टार्टअप्‍स में उड़ेल दी जाए तो ये ठीक बात नहीं. इन्‍हीं वजहों से ट्रस्‍ट के चेयरमैन की भूमिका पर संदेह होता है. डा पटेल ने कहा कि NPS ट्रस्‍ट की ओर से मामले में कार्रवाई का आश्‍वासन मिला है. इस संबंध में उन्‍होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर एक पोस्‍ट भी लिखी है.

'ट्रस्‍ट के एक मेंबर साहब का फेन आया, लंबी चर्चा हुई'

डॉ पटेल ने लिखा- NPS ट्रस्ट मामले में वित्तीय लापरवाहियों और अनियमितताओं के मामले को लेकर आज ट्रस्ट के एक मेंबर साहब का फोन आया. काफी लंबे डिस्कशन में फिलहाल उन्होंने पूरे मसले को समझकर आश्वासन दिया है कि वे इस पर काम कर रहे हैं और अगर कुछ भी गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी.

ट्रस्‍ट के चेयरमैन की पोस्टिंग पर सवाल

आगे उन्‍होंने लिखा- 'हमारा स्पष्ट मत है कि 800 करोड़ रुपये के निवेश में भयंकर लापरवाही की गई है और ट्रस्ट के चेयरमैन की पोस्टिंग PFRDA के नियमों के अनुसार फिलहाल इल्लीगल है. कारण कि वो एक साथ KfinTech के भी चेयरमैन हैं. इसलिए इस दरम्यान उनके लिए गए सभी फैसलों पर प्रश्न उठना लाजमी है.

उन्‍होंने कहा, 'UPS का चयन करने वाले सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिनकी पेंशन अब तक शुरू नहीं हो पाई है. ये मेकैनिज्म पूरी तरह फेल हुआ है, जिसकी ट्रस्ट और PFRDA की बनती है.'

NPS के प्रबंधन पर सवाल, PM से उम्‍मीद

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के निवेश और प्रबंधन को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं. AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने पिछले महीने, 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर NPS ट्रस्ट के कामकाज की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.

संगठन ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने, कथित हितों के टकराव की जांच करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की अपील की है. फेडरेशन ने आरोप लगाया है कि पेंशन फंड के प्रबंधन में लापरवाही हुई और कर्मचारियों के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया.

अपने सोशल मीडिया पोस्‍ट में डॉ पटेल ने कहा, 'प्रधानमंत्री से हमने इस मसले पर अपील की है कि संज्ञान लें. हमें पूरा भरोसा कि पीएम मोदी की सरकार में किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा.'

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