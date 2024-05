अदाणी समूह की कंपनियों में GQG पार्टनर्स के निवेश की कीमत 252% बढ़ी

अरबपति राजीव जैन द्वारा समर्थित GQG पार्टनर्स तथा उनके क्लायंटों का अदाणी समूह में निवेश पिछले वर्ष के दौरान 252 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹95,386 करोड़ पहुंच गया है.

मार्च, 2023 में अमेरिका स्थित GQG पार्टनर्स ने अदाणी समूह की चार कंपनियों में कुल ₹15,400 करोड़ का निवेश किया था. मार्च, 2023 के दौरान GQG पार्टनर्स ने अदाणी एनर्जी लिमिटेड में ₹5,400 करोड़ और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड में ₹5,300 करोड़ का निवेश किया था. इसके अलावा, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड में ₹1,900 करोड़ तथा अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में भी ₹2,850 करोड़ का निवेश किया गया था. 1.88 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹15,624 करोड़) का यह कुल निवेश आज 4.80 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹39,892 करोड़) हो चुका है.

मार्च, 2023 के ही दौरान GQG पार्टनर्स ने तीन कंपनियों में कुल ₹10,900 करोड़ का निवेश किया. 1.34 अरब अमेरिकी डॉलर का यह निवेश भी अब 2.35 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹19,530 करोड़) है.

100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली फ़र्म GQG पार्टनर्स दो फंड संचालित करती है - GQG पार्टनर्स एमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फ़ंड और गोल्डमैन सैक्स - GQG पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड. GQG पार्टनर्स ने गोल्डमैन सैक्स - GQG पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड के ज़रिये अदाणी समूह की कंपनियों के शेयर हासिल किए थे.

अमेरिकी शॉर्ट-सेलर की रिपोर्ट में आरोप लगाए जाने पर अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट आई थी, और उसके बाद से ही GQG पार्टनर्स तथा उनके क्लायंट गौतम अदाणी के समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं.

राजीव जैन ने NDTV प्रॉफ़िट को पहले बताया था कि उनकी कंपनी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अदाणी समूह की निष्पादन क्षमता पर दांव लगा रही है. उन्होंने कहा था, "उन्होंने ऐसे उद्यमी के नेतृत्व वाले समूह में निवेश किया है, जो किसी भी काम को अंजाम देने के काम में असाधारण रूप से अच्छा है..."

बंदरगाह से लेकर ऊर्जा तक के क्षेत्र में फैले समूह में किए गए लगभग 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹35,737 करोड़) के निवेश का वर्तमान मूल्य 11.48 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹95,408 करोड़) है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)