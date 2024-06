पेन्ना सीमेंट अधिग्रहण के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज ने अंबुजा सीमेंट पर दी 'BUY' रेटिंग, शेयरों में रिकॉर्ड तेजी

बीते दिन अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements) की ओर से 10,442 करोड़ रुपये में हैदराबाद की पेन्ना सीमेंट (Penna Cement) के अधिग्रहण का ऐलान किया गया. इस अधिग्रहण के बाद अदाणी सीमेंट का मार्केट शेयर पूरे भारत में दो प्रतिशत और दक्षिण भारत में 8 प्रतिशत बढ़ जाएगा. इसके बाद ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस अदाणी ग्रुप की इस सीमेंट कंपनी पर बुलिश नजर आ रहे हैं.

जेफरीज ने अंबुजा सीमेंट के शेयर को दी 'BUY' रेटिंग

जेफरीज की ओर से अंबुजा सीमेंट के शेयर को 'BUY' की रेटिंग दी गई है. साथ ही इसका टारगेट प्राइस 735 रुपये रखा गया है. जेफरीज के मुताबिक, पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण एक काफी महत्वपूर्ण समझौता है. इससे अंबुजा सीमेंट की बाजार में लीडरशिप और मजबूत होती है और पूरे देश में कंपनी की पहुंच होगी.

2028 तक140 मिलियन टन कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद

मॉर्गन स्टेनली की ओर से कहा गया कि यह अधिग्रहण मडियम टर्म में कंपनी के वॉल्यूम को सपोर्ट करेगा.मैक्वेरी का कहना है कि इस अधिग्रहण से अंबुजा सीमेंट का कैपेसिटी शेयर क्षमता दक्षिण भारत में बढ़कर 10 से 11 प्रतिशत हो जाएगी, जो कि फिलहाल 4 से 5 प्रतिशत पर है. मैक्वेरी के एनालिस्ट का कहना है कि अब यहां यह फैक्टर देखना है कि ये अधिग्रहण किस तरह से कंपनी को वित्त वर्ष 2028 तक 140 मिलियन टन की कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है.

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नुवामा ने भी अंबुजा सीमेंट को 'BUY' की रेटिंग दी है. साथ ही इसका टारगेट प्राइस 767 रुपये दिया है.

पेन्ना सीमेंट के पास 14 एमटीपीए की सीमेंट कैपेसिटी

पेन्ना सीमेंट के पास 14 एमटीपीए की सीमेंट क्षमता है. इसमें से 10 एमटीपीए ऑपरेशनल है. वहीं, बाकी विकसित की जा रही है, जो कि 2 एमटीपीए जोधपुर और 2 एमटीपीए कृष्णापट्टनम में है. इनका 6 से 12 महीने में पूरा होने की उम्मीद है.

वित्त वर्ष 2024 में अंबुजा सीमेंट को 4,738 करोड़ रुपये का मुनाफा

अंबुजा सीमेंट की ओर से वित्त वर्ष 2024 में 4,738 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया गया था. इसमें सालाना आधार पर 119 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली. वहीं, इस दौरान EBIDTA 73 प्रतिशत बढ़कर 6,400 करोड़ रुपये रहा था.

अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में आज 3% तक उछाल

आज यानी शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अंबुजा सीमेंट का शेयर करीब 2 प्रतिशत चढ़कर 679 रुपये पर कारोबार कर रहा था.वहीं, इसके बाद अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों की कीमत में आज 3% तक का उछाल देखा गया और यह 689 रुपये के अपने 52-वीक हाई लेवल पर पहुंच गया. पिछले 12 महीनों में आंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में 46.14% की बढ़त दर्ज हुई है

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)