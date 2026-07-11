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EPFO पासबुक पोर्टल फिर से हुआ शुरू, खुलते ही सर्वर हुआ डाउन, जानें बैलेंस चेक करने के सारे Steps

EPFO ​​पासबुक पोर्टल पर आप लॉग इन कर सकते हैं. हालांकि, पोर्टल पर एक नोटिस दिख रहा है जिसमें बताया गया है अभी सारे ट्रांजैक्शन उपलब्ध नहीं है.

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EPFO पासबुक पोर्टल फिर से हुआ शुरू, खुलते ही सर्वर हुआ डाउन, जानें बैलेंस चेक करने के सारे Steps
EPFO पासबुक पोर्टल फिर हुआ शुरू

एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) ने मेंटेनेंस का काम पूरा करने के बाद अपना पासबुक पोर्टल फिर से चालू कर दिया है. यानी अब EPFO सदस्य एक बार फिर से अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं. बड़े पैमाने पर डेटाबेस को एक इंटरफेस पर और सॉफ़्टवेयर अपग्रेड करने के काम के तहत, इस पोर्टल को जून के आखिर से कुछ समय के लिए ऑफलाइन कर दिया गया था. लेकिन अब आप EPFO ​​पासबुक पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं. हालांकि, पोर्टल पर एक नोटिस दिख रहा है जिसमें बताया गया है अभी सारे ट्रांजैक्शन उपलब्ध नहीं है.

वहीं पोर्टल खुलने के बाद शायद पोर्टल का सर्वर डाउन हो गया और मैसेज लिखा पाया गया है कि नेटवर्क फेल होने की वजह से मेंबर पासबुक फेसलिटी तत्काल उपलब्ध नहीं है. जल्द ही यह पुनः काम करेगा, रूकावट के लिए खेद है.

EPFO पासबुक पोर्टल सर्वर डाउन

पासबुक पोर्टल पर ट्रांजैक्शन के लिए दिए गए नोटिस के अनुसार, पुराने अकाउंटिंग वर्षों से जुड़े ट्रांज़ैक्शन को माइग्रेट किया जा रहा है और उन्हें कुछ ही दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है और इसके लिए मेंबर को कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है. यानी यह खद-ब-खुद पोर्टल पर दिखने लगेगा.

PF क्लेम में लगेंगे दो हफ्ते

26 जून को शुरू हुई माइग्रेशन प्रक्रिया का मकसद EPFO ​​के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की प्रोसेसिंग क्षमता को बेहतर बनाना, सुरक्षा को मज़बूत करना और भरोसे को बढ़ाना है. हालांकि सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए सेवाएं चरणों में बहाल कर दी गई हैं, लेकिन रिटायरमेंट फंड संस्था ने कहा है कि अगले दो हफ़्तों तक PF क्लेम और दूसरी सेवा अनुरोधों में देरी हो सकती है, क्योंकि अतिरिक्त वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जांच की जा रही हैं.

15 जुलाई से ब्याज जमा होना शुरू होगा

पोर्टल का कामकाज ऐसे समय में फिर से शुरू हुआ है जब FY2025-26 के लिए 8.25% सालाना ब्याज जमा किया जाना है; उम्मीद है कि EPFO ​​15 जुलाई से सब्सक्राइबर्स के खातों में यह ब्याज जमा करना शुरू कर देगा. यह बहाली EPFO ​​के अपग्रेडेड यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के चरणबद्ध तरीके से शुरू होने के बाद हुई है.

UAN एक्टिवेशन प्रोसेस में बदलाव

EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट करने का तरीका भी बदल दिया है. अब मेंबर्स यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के ज़रिए अपना UAN एक्टिवेट नहीं कर सकते. उन्हें आधार-बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) वाले UMANG मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

ऑनलाइन PF बैलेंस कैसे चेक करें

आप EPFO ​​मेंबर पासबुक पोर्टल पर लॉग इन करके अपना EPFO ​​पासबुक बैलेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, आप UMANG मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं.

EPFO ई-पासबुक कैसे चेक करें

  • पहले EPFO ​​मेंबर पासबुक पोर्टल पर जाएं 
  • आप डैशबोर्ड पर, दाईं ओर दिए गए ई-पासबुक आइकन पर क्लिक करें.
  • यह आपको ऑनलाइन पासबुक वाले लिंक पर ले जाएगा.
  • इसके बाद आप अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालें.
  • इसके बाद कैप्चा डालें और साइन-इन पर क्लिक करें.
  • आपको अपना EPF पासबुक देखेगा आप इसे चेक कर सकते हैं.
  • आप अपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः EPFO: इस तारीख से खाते में आने लगेगा ब्याज का पैसा, हर महीने कैसे बढ़ता है आपका PF बैलेंस? समझें पूरा कैलकुलेशन

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