EPF vs NPS: रिटायरमेंट के लिए 25 साल कहां लगाएं पैसा? जानें किस स्कीम में मिलेगा ज्यादा रिटर्न और टैक्स छूट का फायदा

बुढ़ापे के लिए के लिए हर कोई पैसे जोड़ना चाहता है, ताकि नौकरी छूटने या रिटायर होने के बाद भी पैसों की तंगी न हो. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 साल के लिए निवेश कहां किया जाए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें तो EPF बेहतर है या NPS? एक तरफ जहां EPF में सरकार की गारंटी के साथ निश्चित ब्याज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ NPS मार्केट-लिंक्ड होने की वजह से कई गुना बड़ा फंड तैयार करने का दम रखता है. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर EPF से पैसे निकालना आसान है, जबकि NPS में रिटायरमेंट तक कड़े लॉक-इन और विड्रॉल के नियम लागू होते हैं.

EPF में पक्का ब्याज, लेकिन पूरा पैसा फंड में नहीं जाता

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बीच EPF सबसे पुराना और भरोसेमंद स्कीम है. इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों बेसिक सैलरी का 12-12% हिस्सा जमा करते हैं.लेकिन कंपनी का पूरा 12% पैसा आपके EPF खाते में नहीं जाता, बल्कि उसका 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम (EPS) में चला जाता है. 17 सितंबर 2026 से अनिवार्य EPF वेज सेलिंग लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. इससे EPS में कंपनी का अधिकतम योगदान 2,083 रुपये हो गया है. अच्छी बात यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25% का शानदार ब्याज मिल रहा है.

NPS में अब 100% तक इक्विटी निवेश का मौका

NPS मार्केट से जुड़ी स्कीम है, जिसमें आपका पैसा शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज में लगता है. अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू किया गया है. अब निवेशक ग्रोथ वाली स्कीम चुनकर 80% से 100% तक पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं. पहले यह सीमा 75% थी. हालांकि, MSF स्कीमों में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है.

50,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 25 साल में कितना बनेगा फंड?

मान लीजिए 35 साल के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और यह हर साल 5% बढ़ती है. EPF में कर्मचारी के 6,000 रुपये और कंपनी के 3,917 रुपये मिलाकर हर महीने करीब 9,917 रुपये जमा होंगे. वहीं, NPS में कर्मचारी और कंपनी दोनों 10-10% यानी कुल 10,000 रुपये हर महीने डालेंगे.

अगर EPF पर 8.25% ब्याज मिलता रहे, तो 25 साल में अच्छा-खासा सुरक्षित फंड बनेगा और अलग से EPS पेंशन भी मिलेगी.

वहीं, NPS में अगर 8% रिटर्न मिला तो फंड EPF से कम रहेगा. लेकिन 10% रिटर्न पर NPS करीब 1.87 करोड़ रुपये का फंड बनाकर EPF को पीछे छोड़ देगा. 12% रिटर्न मिलने पर यह अंतर और भी बड़ा हो जाएगा.

रिटायरमेंट पर पैसे निकालने और टैक्स के नियम

रिटायरमेंट के समय आप EPF का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं. 2025 के नए नियमों के बाद नौकरी के दौरान भी जरूरत पड़ने पर 75% तक पैसा निकालना आसान हो गया है. दूसरी ओर, दिसंबर 2025 के बदलाव के बाद NPS से रिटायरमेंट पर आप 80% रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि कम से कम 20% हिस्से से पेंशन प्लान (एन्युटी) खरीदना जरूरी है.

टैक्स की बात करें तो...

5 साल की लगातार नौकरी के बाद EPF से निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री है.

वहीं, NPS में कंपनी के योगदान पर नई टैक्स रिजीम में 14% और पुरानी रिजीम में 10% तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, जो ज्यादा कमाई करने वालों के लिए फायदेमंद है.

आपके लिए क्या है बेहतर?

अगर आप बिना किसी टेंशन के सुरक्षित रिटर्न और आसान निकासी चाहते हैं, तो EPF बेस्ट है. लेकिन अगर आप महंगाई को मात देने के लिए थोड़ा रिस्क लेकर बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो NPS को चुनें. बेहतर होगा कि आप सुरक्षा के लिए EPF रखें और ज्यादा ग्रोथ के लिए NPS में भी निवेश करें.



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