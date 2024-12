अंबुजा सीमेंट्स ने फिनलैंड की कूलब्रुक कंपनी के साथ की साझेदारी, कम होगी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता

अदाणी ग्रुप की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सोमवार को ऐलान किया कि उसने फिनलैंड की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंपनी कूलब्रुक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है.

साझेदारी के तहत अंबुजा अपने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने के लिए कूलब्रुक की स्वामित्व वाली रोटोडायनामिक हीटर (आरडीएच) तकनीक को लागू करेगी.

जीरो कार्बन उच्च तापमान प्रक्रिया हीटिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके अंबुजा सीमेंट्स जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर देगी.

अदाणी ग्रुप में सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने कहा, "कूलब्रुक के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी रोमांचक है, क्योंकि यह नेट जीरो लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह कदम सस्टेनेबिलिटी में हमारी इंडस्ट्री लीडरशीप को और मजबूत करता है. हम लगातार ऐसे इनोवेशन की तलाश करते हैं, जो हमारे सीमेंट निर्माण मूल्य श्रृंखला में दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं."

उन्होंने कहा, "अदाणी समूह की ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, लागत और उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होंगे, जिससे अंततः हमारे पक्षकारों को सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त होगा."

आरडीएच तकनीक पर हरित ऊर्जा का उपयोग करके उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करती है. यह प्रक्रिया सीमेंट क्लिन प्रीकैल्सीनेर में उच्च तापमान तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन को विस्थापित या न्यूनतम कर सकती है, जो सीमेंट निर्माण और कई अन्य एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है.

कूलब्रुक के सीईओ जोनास राउरामो ने कहा, "अंबुजा सीमेंट्स की सस्टेनेबिलिटी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और रिन्यूएबल एनर्जी में लीडरशीप पोजीशन उन्हें हमारे लिए हमारी पेशकशों का विस्तार करने और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श भागीदार बनाती है."

कार्बन-मुक्त प्रक्रिया होने के कारण यह सीमेंट संयंत्र में पारंपरिक ईंधन के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन को काफी कम कर सकती है.

अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर अदाणी समूह की सीमेंट उत्पादन क्षमता 89 एमटीपीए है, जिसके तहत देशभर में 22 इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 21 सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयां हैं.

