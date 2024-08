अदाणी पोर्ट्स ने पहली तिमाही में दर्ज किया ₹3107 करोड़ का मुनाफ़ा, आय 21% बढ़ी

अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) ने गुरुवार को वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए. कंपनी का मुनाफ़ा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़कर ₹3107 करोड़ हो गया है. अप्रैल से जून तिमाही में अदाणी पोर्ट्स का EBITDA बढ़कर ₹4848 करोड़ हो गया है.

वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में अदाणी पोर्ट्स की आय 21 प्रतिशत बढ़कर ₹7560 करोड़ हो गई है. अप्रैल-जून की अवधि में कंपनी का वॉल्यूम 8 प्रतिशत बढ़कर 109 एमटी हो गया है.

अदाणी पोर्ट्स के पूर्णकालिक निदेशक और CEO अश्विनी गुप्ता ने कहा कि वित्तवर्ष 25 की शुरुआत काफी मज़बूत हुई है. वित्तीय मोर्चे पर हमने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. पहली तिमाही में कार्गो वॉल्यूम 13 प्रतिशत बढ़कर 114.7 एमएमटी हो गया है.

गुप्ता ने आगे कहा कि वृद्धि के मोर्चे पर हमने दो नए पोर्ट के कन्सेशन एग्रीमेंट और एक पोर्ट को ऑपरेशन और मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है. हमें इस बात की खुशी है कि हमारे चार पोर्ट को वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स 2023 में जगह दी गई है.

कार्गो वॉल्यूम के तहत कंटेनर वॉल्यूम में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत और लिक्विड एंड गैस वॉल्यूम में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की बढ़त हुई है.

मुंद्रा पोर्ट ने अप्रैल-जून तिमाही में 51 एमएमटी कार्गो हैंडल किया है, जो एक तिमाही में किसी भारतीय पोर्ट द्वारा हैंडल किया गया सबसे ज्यादा कार्गो वॉल्यूम है.

गंगावरम पोर्ट पर अस्थायी व्यवधान के कारण कंपनी को 5.7 एमएमटी का नुकसान हुआ, जिसे अब पूरी तरह से बहाल कर लिया गया है.

मुंद्रा, कट्टुपल्ली, हजीरा और कृष्णापट्टनम को विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स 2023 में शामिल किया गया है. यह इंडेक्स उत्पादकता, दक्षता और विश्वसनीयता सहित कई मापदंडों पर वैश्विक स्तर पर पोर्ट को मान्यता देता है.

अदाणी पोर्ट ने तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल 2 को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए 30 वर्ष का कन्सेशन एग्रीमेंट साइन किया है.

नतीजों के बाद अदाणी पोर्ट्स के शेयर में तेजी देखने को मिली है. दोपहर 2:40 पर शेयर एक प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1585 पर था. सत्र के दौरान अदाणी पोर्ट्स के शेयर ने ₹1604 का उच्चतम स्तर और ₹1568 का न्यूनतम स्तर छुआ.

