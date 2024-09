अदाणी ग्रुप को TIME मैगजीन ने 2024 की बेस्ट कंपनियों में किया शामिल

अमेरिका की प्रतिष्ठित TIME मैगजीन ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है. यह लिस्ट एक अग्रणी ग्लोबल इंडस्ट्रियल रैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स (सांख्यिकी) पोर्टल 'स्टेटिस्टा' के सहयोग से तैयार की गई है. अदाणी ग्रुप ने कहा कि यह सम्मान कर्मचारियों संतुष्टि, राजस्व वृद्धि और स्थिरता के प्रति अदाणी ग्रुप की प्रतिबद्धता को उजागर करता है.

अदाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा, "टाइम की ओर से मिला सम्मान अदाणी समूह की कड़ी मेहनत और सीमाओं से आगे बढ़ने की ललक, बिजनेस में उत्कृष्टता देने के लगातार कोशिशों की पुष्टि है."

अदाणी ग्रुप ने कहा कि TIME की ये लिस्ट तीन प्रमुख आयामों के गहन विश्लेषण पर आधारित है:-

1) कर्मचारी संतुष्टि : 50 से अधिक देशों में करीब 1 लाख 70 हजार प्रतिभागियों का सर्वे हुआ. इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिफारिशों, काम की स्थितियों, सैलरी, समानता और इमेज के आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन किया गया.

2) राजस्व वृद्धि: 2023 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू वाली कंपनियों और 2021 से 2023 तक प्रदर्शित वृद्धि वाली कंपनियों का मूल्यांकन किया गया.

3) सस्टेनेबिलिटी (ESG): कंपनियों का मूल्यांकन स्टेटिस्टा के ESG डेटाबेस और टार्गेटेड रिसर्च से ESG KPI के आधार पर किया गया था.

बयान में कहा गया, "इस मूल्यांकन में अदाणी ग्रुप की 11 पोर्टफोलियो में से 8 पर विचार किया गया. यह पूरे ग्रुप में व्यापक प्रदर्शन को दिखाती है. बाकी 3 लिस्टेड कंपनियां इन 8 कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं."

TIME ने इन कंपनियों को वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस 2024 की लिस्ट में जगह दी है:-

1. अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

2. अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड

3. अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

4. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड

5. अदाणी टोटल गैस लिमिटेड

6. अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड

7. अदाणी पावर लिमिटेड

8. अदाणी विल्मर लिमिटेड

