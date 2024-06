अदाणी समूह के शेयरों में ज़ोरदार उछाल, NDTV में सबसे ज़्यादा बढ़त दर्ज

भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार को भी तेज़ी का दौर जारी रहा, और BSE और NSE में खासा उछाल दर्ज किया गया. BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2.16 प्रतिशत, या 1618.85 अंक की बढ़ोतरी के साथ 76693.36 पर बंद हुआ, हालांकि कारोबार के दौरान वह 76795.31 तक पहुंच गया था. NSE का निफ्टी भी 2.05 प्रतिशत या 468.75 अंक के उछाल के साथ 23290.15 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान अदाणी समूह के नौ शेयरों में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, और इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी NDTV के शेयर में देखी गई.

NDTV के शेयर में 4.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि अदाणी एनर्जी का शेयर 2.01 प्रतिशत उछला. अदाणी पॉवर के शेयर में 1.906 प्रतिशत का उछाल आया, और अदाणी पोर्ट्स के शेयर को 1.88 प्रतिशत की बढ़त मिली. शुक्रवार को ACC सीमेंट्स के शेयर में 1.8 प्रतिशत का फ़ायदा हुआ, जबकि अम्बुज सीमेंट्सका शेयर भी 1.75 प्रतिशत उठा.

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के शेयर में भी 0.94 प्रतिशत का उछाल आया, और अदाणी टोटल गैस का शेयर 0.89 प्रतिशत बढ़ा. अदाणी विल्मर के शेयर में भी शुक्रवार को 0.45 प्रतिशत की बढ़त हासिल हुई.

गौरतलब है कि शेयर बाजार मंगलवार की गिरावट के बाद पिछले तीन दिन से लगातार बढ़त पर चल रहे हैं, और शेयरों में उछाल के चलते निवेशकों को पिछले तीन कारोबारी दिनों में लगभग ₹26 लाख करोड़ का लाभ हो चुका है. शुक्रवार को BSE का मार्केट कैप भी बढ़कर ₹421 लाख करोड़ हो गया, जो मंगलवार को ₹395 लाख करोड़ पर था.

शुक्रवार को पूरे दिन बाजार में चौतरफा तेजी बनी रही. निफ्टी मिडकैप 480 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 52,893 अंक और निफ्टी स्मॉलकैप 303 अंक या 1.81 प्रतिशत बढ़कर 17,130 अंक पर बना रहा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)