अदाणी ग्रीन ने टोटलएनर्जीज के साथ $444 मिलियन के ज्वाइंट वेंचर को दी मंजूरी

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फ्रांस की टोटलएनर्जीज (TotalEnergies) के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है. इस समझौते के तहत टोटलएनर्जीज ज्वाइंट वेंचर में 444 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी.

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांजैक्शंस डिटेल्स पर चर्चा चल रही है और इस संबंध में जानकारी बाद में आएगी.

ऑपरेशनल और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट भी बनेंगे JV का हिस्सा

50:50 ज्वाइंट वेंचर में चालू (ऑपरेशनल) और निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) सोलर प्रोजेक्ट्स, दोनों का ही मिक्स होगा, जिनमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. इस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में 'अदाणी रिन्युएबल एनर्जी सिक्सटी फोर' और टोटलएनर्जीज रिन्युएबल्स सिंगापुर शामिल होंगी.

कंपनी ने कहा कि 'नए ज्वाइंट वेंचर में 1,150 MW का अल्टरनेटिव करंट (1,150 MWac) पोर्टफोलियो होगा.अदाणी ग्रीन और टोटलएनर्जीज की 'अदाणी ग्रीन एनर्जी ट्वेंटी थ्री' और 'अदाणी रिन्युएबल एनर्जी नाइन' में 50:50 हिस्सेदारी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)