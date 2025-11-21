मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ये महिला, जानें कब और कहां देख पाएंगे आप

74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का फिनाले आज यानी 21 नवंबर 2025 को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल, पाक क्रेट, नोंथबुरी, थाईलैंड में हो रहा है. भारत में इसका प्रसारण लाइव सुबह साढ़े 6 बजे से शुरू हो चुका है. इस साल की थीम ‘प्यार की ताकत', दया, सबको साथ लेकर चलने और एकता पर जोर देती है, जो दुनिया को एक साथ लाने में प्यार की बदलने वाली ताकत का जश्न है. लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठित शो का हिस्सा बनने भारत की तरफ से कौन गया है. दरअसल, भारत का मिस यूनिवर्स 2025 में प्रतिनिधित्व मानिका विश्वकर्मा कर रही हैं.

कौन हैं मिस यूनिवर्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मानिका विश्वकर्मा

मनिका विश्वकर्मा ग्लोबल स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं. वह राजस्थान की रहने वाली हैं और वह अभी वह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की डिग्री के आखिरी साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं. वह मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीत चुकी हैं. इसके अलावा वह क्लासिकल डांस और पेटिंग में भी माहिर हैं.

कैसे चुनी जाएगी मिस यूनिवर्स 2025

मानिका के अलावा ताज के लिए 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट लड़ रही हैं. खबरों के मुताबिक मिस इंडिया ने टॉप 30 में एंट्री कर ली है, जिसके चलते फैंस एक्साइटेड हैं कि वह इस खिताब को अपने नाम कर पाती हैं या नहीं. शुरुआती राउंड के बाद, जजों ने 120 में से 29 महिलाओं को चुना. जबकि 30वें कंटेस्टेंट को फैंस और आम लोगों ने चुना. इसके बाद टॉप 30 स्विमसूट शो में हिस्सा लेंगी, जहां से 12 को अगले राउंड के लिए चुना जाएगा. वहीं टॉप 12 इवनिंग गाउन राउंड में हिस्सा लेंगी और टॉप 5 को QnA के लिए चुना जाएगा, जिसके जरिए टॉप 3 के फाइनल रिजल्ट्स सामने आएंगे.