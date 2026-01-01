28 दिन बाद भी धुरंधर का थिएटर पर कब्जा, नए साल पर तोड़ा जवान, छावा, पठान, स्त्री 2 का ये रिकॉर्ड, जानें कमाई

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म रिलीज के 28 दिन बाद भी शानदार कमाई कर रही है और लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. 28वें दिन यानी चौथे गुरुवार को धुरंधर ने भारत में ₹12.68 करोड़ की कमाई की, जो शाम 6 बजे तक के आंकड़े हैं. इसके साथ ही फिल्म की कुल घरेलू कमाई ₹735.93 करोड़ तक पहुंच गई है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, चौथे हफ्ते में भी फिल्म का परफॉर्मेंस बेहद मजबूत बना हुआ है.

एक ही भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर'

सबसे बड़ी बात यह है कि धुरंधर अब दुनिया भर में ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई ₹1117 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. इसी के साथ यह फिल्म एक ही भाषा में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इस मामले में धुरंधर ने छावा, पठान और स्त्री 2 जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है.

DHURANDHAR! DHURANDHAR! DHURANDHAR! #Dhurandhar smashes the box office on New Year Day, smashing afternoon - brilliant occupancies - packed shows - crazy day loading. 🔥💥



⭐️… pic.twitter.com/4AI1bzkiMd — Het Tanna (@HetTannaHere) January 1, 2026

अगर मल्टी-लैंग्वेज फिल्मों से तुलना की जाए, तो जवान और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों ने भले ही ₹1050 करोड़ से ज्यादा की कमाई की हो, लेकिन वे कई भाषाओं में रिलीज हुई थीं. वहीं, धुरंधर सिर्फ एक भाषा में रिलीज होकर भी इतिहास रच चुकी है. सभी वर्जन को मिलाकर देखें तो यह फिल्म अब तक की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.

नए साल के मौके पर भी फिल्म का क्रेज देखने लायक रहा. ट्रेड एनालिस्ट हेत तन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि नए साल के दिन धुरंधर ने शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की, दोपहर के शोज में थिएटर हाउसफुल रहे और दिनभर जबरदस्त लोडिंग देखने को मिली.

अलग-अलग शहरों में फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी काफी मजबूत रही.

• दिल्ली NCR: 60% से ज्यादा

• मुंबई: 55%

• बेंगलुरु: 80% से ज्यादा

• चेन्नई: 80% से ज्यादा

• हैदराबाद: 55%

• पुणे, लखनऊ, कोलकाता: करीब 50%

28वें दिन हिंदी में फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 31.43% दर्ज की गई. सुबह के शोज में 14.31% और दोपहर के शोज में 48.54% की ऑक्यूपेंसी रही, जो यह दिखाता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी अब भी बनी हुई है.