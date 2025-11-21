मिस यूनिवर्स 2025 की रेस से बाहर हुई मानिका विश्वकर्मा, टॉप 30 में बनाई थी जगह

मिस यूनिवर्स 2025 फिनाले चल रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही मानिका विश्वकर्मा टॉप 12 राउंड से बाहर हो गई हैं. राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 की रेस से बाहर हो गई हैं. वह 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. खबरों के मुताबिक वह टॉप 12 राउंड में रेस से बाहर हो गई हैं. 2021 में ताज अपने नाम करने वाली एक्ट्रेस हरनाज़ कौर संधू के बाद वह अपना नाम इस लिस्ट में शामिल करने से चूक गई हैं. बता दें कि इस साल जज के पैनल में भारत की तरफ से बैडमिंटन लैजेंड सानिया नेहवाल शो का हिस्सा बनीं हैं.