मिस यूनिवर्स 2025 की विनर बनीं मेक्सिको की फातिमा बॉश, देखें तस्वीरें

मैक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

फातिमा बॉश ने जीता मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब
मिस यूनिवर्स 2025 21 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें मेक्सिको की फातिमा बॉश ने 100 से ज़्यादा कंटेस्टेंट को हराकर 74वीं मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम कर लिया है. 73वीं मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कजर थीलविग ने पेजेंट के फिनाले में विनर का ताज फातिमा बॉश को पहनाया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि थाईलैंड की प्रवीणर सिंह रनर अप रहीं. जबकि दूसरी रनरअप वेनेजुएला की स्टेफनी अबासेली रहीं. वहीं तीसरी रनरअप फिलीपींस की मा आहतिशा मनालो रहीं.

मेक्सिको के तबास्को के विलाहर्मोसा की रहने वाली फातिमा बॉश को बधाई देते हुए मिस यूनिवर्स के इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर किया गया, जिसमें फातिमा बॉश काफी इमोशनल नजर आ रही हैं. वहीं उनके सिर पर सजा ताज उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा है.

 इस वीडियो को देखने के बाद फैंस बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उन्हें मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब की हकदार बताते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फातिमा को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है. वहीं लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि मिस यूनिवर्स 2025 की रेस से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मानिका विश्वकर्मा टॉप 12 राउंड में बाहर हो गई थीं. जबकि उन्होंने टॉप 30 में अपनी जगह बनाई थी. हालांकि उनके प्रतियोगिता से बाहर निकलने के बाद फैंस को झटका लगा था और वह सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

