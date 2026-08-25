The Vvaan Teaser Review: सिद्दार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की रहस्यमयी दुनिया की पहली झलक, टीजर छोड़ गया कई सवाल

बड़े पर्दे पर एक अनदेखी दुनिया की झलक लेकर आया है ‘द वन' का टीजर. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्रेश जोड़ी पहली बार एक साथ नजर आ रही है और दोनों एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में दाखिल होते दिखाई देते हैं, जहां हर कदम के साथ एक नया रहस्य सामने आता है. बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत ‘द वन' का टीज़र हिंदी सिनेमा में कम देखी गई फोकलोर की एक अनोखी दुनिया से रूबरू कराता है. प्राचीन मान्यताओं, रहस्यों और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी इस दुनिया की पहली झलक ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा देती है. कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उस जंगल से जुड़ा है, जहां सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है—“सूर्यास्त के बाद, वन में प्रवेश करना वर्जित है.”

कैसा है टीजर

टीजर में फिल्म का भव्य विजुअल ट्रीटमेंट भी खास ध्यान खींचता है. ‘द वन' फोकलोर और फैंटेसी को बड़े पैमाने पर पर्दे पर पेश करती नजर आ रही है. शानदार विजुअल्स, रहस्यमयी माहौल और दमदार साउंडस्केप मिलकर दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग है. फिल्म का संगीत भी इस अनुभव को खास बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इसमें रहस्य और रोमांच के साथ भारतीय मिट्टी और भक्ति की झलक भी महसूस होती है, जो फिल्म की दुनिया को एक खास पहचान देती है.

ये भी पढ़ें: 27 साल पुराना पिकनिक का वो गाना, उदित-शंकर महादेवन-हरिहरन ने घोली थी मिठास, देसी रंग में रंगी तब्बू-करिश्मा-सोनाली ने बनाया यादगार

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फ्रेश जोड़ी टीजर का एक और बड़ा आकर्षण है. दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की रहस्यमयी दुनिया के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है. टीज़र उनकी कहानी को लेकर कई सवाल छोड़ जाता है—आखिर उनके किरदारों के बीच क्या रिश्ता है और इस रहस्यमयी वन में उनका सामना किससे होने वाला है?

अलग है कहानी

‘द वन' के साथ टीवीएफ के अरुणाभ कुमार, निर्देशक दीपक मिश्रा और एकता कपूर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जो भारतीय फोकलोर को एक नए और बड़े सिनेमाई अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है. फोकलोर और फैंटेसी की जड़ों से जुड़ी यह फिल्म रोमांच, रहस्य और हास्य को साथ लेकर चलती है और एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन बनने का वादा करती है. फिल्म की दुनिया को और विस्तार देने के लिए ‘द लीजेंड ऑफ वन' नाम की कॉमिक बुक भी पहले ही दर्शकों के सामने आ चुकी है.

बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की इकाई बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा टीवीएफ और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर प्रस्तुत ‘द वन' में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है और निर्देशन दीपक मिश्रा ने किया है. मनु आनंद फिल्म के डीओपी और विजुअल डायरेक्टर हैं. फिल्म का निर्माण शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने किया है.