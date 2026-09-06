धर्मेंद्र के 5 रोमांटिक गाने, जो आज भी हैं फैंस की प्ले लिस्ट में शामिल, रफी से लेकर किशोर कुमार ने दी आवाज   

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार परफॉर्मेंस को लेकर फैंस में काफी मशहूर हुए. एक्टिंग के अलावा, उन पर फिल्माए गए गानों ने भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाजों के साथ उनका करिश्माई अंदाज स्क्रीन पर जादू बिखेरता था. हम आज बता रहे हैं धर्मेंद्र के उन सदाबहार गानों के बारे में, जिनके जरिए उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई.

पल पल दिल के पास

1973 की फिल्म 'ब्लैकमेल' का गाना 'पल पल दिल के पास' एक रोमांटिक गाना है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी गुलजार नजर आए थे. किशोर कुमार द्वारा गाए गए इस गाने में राखी, धर्मेंद्र के किरदार द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र पढ़ते हुए अपनी कल्पनाओं में खो जाती है. फिल्म के एक सीन में राखी को एक पेड़ पर लगे प्रेम पत्र को छूते हुए दिखाया गया है, जहां वह धर्मेंद्र के ख्यालों में खोई हुई है.

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ड्रीम गर्ल

लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल द्वारा कंपोज किया गया 1977 की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' का टाइटल ट्रैक बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी - धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है. हेमा मालिनी पर फिल्माया गया फिल्म का साउंडट्रैक, उनके 'ड्रीम गर्ल' वाले मशहूर अंदाज का एक अहम हिस्सा था. म्यूजिक वीडियो में धर्मेंद्र का किरदार हेमा मालिनी के लिए एक रोमांटिक गाना गाते हुए उनकी तारीफ करता हुआ दिखाया गया है.

हम बेवफा

धर्मेंद्र का एक और यादगार गाना है, 1978 की फिल्म 'शालीमार' का गाना 'हम बेवफा'. इसे किशोर कुमार ने गाया था और आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था. यह एक दुखद और इमोशनल गाना है जो प्यार में मिले दर्द और धोखे को बयां करता है.

या दिल की सुनो दुनियावालों

धर्मेंद्र की 1966 की फिल्म 'अनुपमा' का गाना 'या दिल की सुनो दुनियावालों' प्यार में जुदाई के दर्द और बेबसी को दिखाता है. हेमंत कुमार द्वारा गाए गए इस गाने को मशहूर कवि कैफी आजमी ने लिखा है. एक्टर ने एक ऐसे प्रेमी का किरदार बखूबी निभाया है जिसे प्यार तो हुआ है, लेकिन वह मतलबी दुनिया के सामने बेबस है.

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आज मौसम बड़ा बेईमान है

1973 की फिल्म 'लोफर' के इस गाने में धर्मेंद्र का चंचल और रोमांटिक अंदाज देखने को मिलता है, जिसमें वे मुमताज के साथ रोमांस करते नजर आते हैं. मोहम्मद रफी के गाए इस गाने में धर्मेंद्र अभिनेत्री को सजाते-संवारते हैं और दोनों मिलकर एक शांत माहौल में इस मजेदार गाने का मजा लेते हैं.