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36 साल पुराना आमिर खान का वो गाना जिसके गीतकार समीर ने 20 बार बदले बोल, उदित नारायण की आवाज में सुपरहिट, Millennials का बना नंबर वन गाना

36 साल पुराना आमिर खान और माधुरी दीक्षित का वो गाना जो मिलेनियल्स का बन गया था नंबर वन गाना. उदित नारायण की आवाज में बेमिसाल. गीतकार समीर ने बताया आखिर 20 बार क्यों लिखने पड़े थे इसके बोल.

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36 साल पुराना आमिर खान का वो गाना जिसके गीतकार समीर ने 20 बार बदले बोल, उदित नारायण की आवाज में सुपरहिट, Millennials का बना नंबर वन गाना
36 साल पुराना आमिर खान का वो गाना जिसके 20 बार बदले गए बोल
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हिंदी सिनेमा के कुछ गानों और फिल्मों के पीछे दिलचस्प कहानियां छुपी होती हैं. हर गाने के बोल से लेकर म्यूजिक तक सभी का इतिहास होता है. आज हम आपको 36 साल पुराने एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको 20 बार बदला गया था. इस गाने का नाम 'मुझे नींद ना आए' है. आमिर खान की 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल' का टाइटल सॉन्ग 'मुझे नींद ना आए' आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है. इस गाने को सुनकर कई लोग का भाव बदल जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने का मुखड़ा यानी शुरूआती हिस्सा संगीतकारों ने 20 बार तक बदला था? 

20 से ज्यादा बार मुखड़ा बदलवाया

यह बात फिल्म के गीतकार समीर ने एक इंटरव्यू में बताई थी. उन्होंने कहा कि फिल्म 'दिल' का म्यूजिक नदीम-श्रवण जोड़ी ने दिया था. आमिर खान उस समय 'कयामत से कयामत तक' जैसी हिट फिल्म दे चुके थे. इसलिए उन्होंने पहले निर्देशक इंद्र कुमार से कहा था कि वह आनंद-मिलिंद के साथ काम करना चाहते हैं. लेकिन इंद्र कुमार के समझाने पर आमिर नदीम-श्रवण के साथ काम करने को तैयार हो गए.

इसके बाद समीर को फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखने को कहा गया. गाना था 'मुझे नींद ना आए'. लेकिन नदीम-श्रवण जोड़ी गाने के मुखड़े से खुश नहीं थे. उन्होंने समीर से 20 से ज्यादा बार मुखड़ा बदलवाया. कई बार बदलने के बाद भी संगीतकारों को पूरा संतोष नहीं हुआ. आखिरकार गाना उसी रूप में रिकॉर्ड हुआ और रिलीज हो गया.

90 दशक में हिट हुआ गाना

गाने को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने अपनी प्यारी आवाज दी. फिल्म में इसे आमिर खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था. 'दिल' फिल्म की सफलता में इस गाने का बड़ा योगदान रहा. 90 के दशक में यह गाना बहुत हिट हुआ था.

आज 36 साल बीत जाने के बाद भी यह गाना लोगों के दिलों में बसा हुआ है. Gen-Z भी इसे सुनते है और पुराने गानों के प्रेमी इसे बार-बार प्ले करते हैं. समीर के बोल में गाना बदलने के बावजूद आखिरकार वही वर्जन पसंद आया जो रिलीज हुआ.

यूट्यूब पर छाया गाना

यह किस्सा बताता है कि बॉलीवुड में एक हिट गाना बनने में कितनी मेहनत लगती है. संगीतकार और गीतकार मिलकर कई बार बदलाव करते हैं ताकि गाना दर्शकों को पसंद आए. 'मुझे नींद ना आए' इसका जीवंत उदाहरण है.

आज भी यूट्यूब और म्यूजिक ऐप्स पर इस गाने के लाखों व्यूज हैं. आमिर खान की रोमांटिक इमेज को इस गाने ने और मजबूत किया. माधुरी दीक्षित के साथ उनका यह जोड़ी भी यादगार बनी रही.

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