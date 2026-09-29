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जब राज कुमार ने धर्मेंद्र का उड़ाया था मजाक, बेटे सनी के सामने कहा था बंदर, हीमैन ने पकड़ लिया था कॉलर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की एक बार दिवंगत एक्टर राजकुमार के साथ तीखी बहस हो गई थी. यह घटना एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब राजकुमार की बातों से भड़ककर धर्मेंद्र ने उनका कॉलर पकड़ लिया. मामला इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र को सेट छोड़कर जाना पड़ा और शूटिंग अचानक रोकनी पड़ी.

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जब राज कुमार ने धर्मेंद्र का उड़ाया था मजाक, बेटे सनी के सामने कहा था बंदर, हीमैन ने पकड़ लिया था कॉलर
जब धर्मेंद्र का मजाक का मजाक उड़ाना राजकुमार पर पड़ा भारी
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की एक बार दिवंगत एक्टर राजकुमार के साथ तीखी बहस हो गई थी. यह घटना एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी, जब राजकुमार की बातों से भड़ककर धर्मेंद्र ने उनका कॉलर पकड़ लिया. मामला इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र को सेट छोड़कर जाना पड़ा और मेकर्स को शूटिंग अचानक रोकनी पड़ी. भारतीय सिनेमा के दमदार हस्ती राजकुमार के अनोखे अंदाज में डायलॉग बोलने और स्क्रीन पर उनकी जबरदस्त मौजूदगी फिल्मों की सफलता की गारंटी मानी जाती थी. उन्होंने 'मदर इंडिया' (1957), 'वक़्त' (1965), 'नील कमल' (1968), 'हीर रांझा' (1970), 'पाकीज़ा' (1972), 'सौदागर' (1991), 'तिरंगा' (1993) और कई अन्य क्लासिक फिल्मों में शानदार अभिनय से अपनी गहरी छाप छोड़ी.राजकुमार के व्यक्तित्व में एक ऐसा रहस्य था, जिसने उन्हें लोगों की तारीफ और डर दोनों ही दिलाए. फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने बॉम्बे पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया था. स्क्रीन के बाहर उनका व्यवहार अक्सर उन दमदार किरदारों जैसा ही होता था जो वे निभाते थे, जिसकी वजह से कई साथी कलाकारों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते थे. फिर भी धर्मेंद्र उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने उनके सामने डटकर बात की.

'काजल' की शूटिंग के दौरान तनाव

माना जाता है कि यह घटना 1965 की फिल्म 'काजल' के प्रोडक्शन के दौरान हुई थी. कहा जाता है कि राज कुमार ने धर्मेंद्र की मस्कुलर बॉडी का मजाक उड़ाते हुए डायरेक्टर राम माहेश्वरी से पूछा था कि उन्हें इस रोल के लिए किसी एक्टर की जरूरत है या पहलवान की. हालांकि धर्मेंद्र को बुरा लगा, लेकिन शुरू में वे चुप रहे.बात तब और बिगड़ गई जब राज कुमार ने कथित तौर पर धर्मेंद्र को 'बंदर' कहा और उन पर हंसे, जिससे धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया. इसके बाद धर्मेंद्र ने राज कुमार का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद क्रू के लोगों ने बीच-बचाव करके मामला शांत कराया. इस टकराव के बाद राज कुमार कथित तौर पर सेट से चले गए और शूटिंग जारी रखने से इनकार कर दिया. प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन बाद में दोनों एक्टर्स के बीच सुलह होने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया. रुकावट के बावजूद, 'काजल' फिल्म, जिसमें मीना कुमारी, पद्मिनी, मुमताज और हेलेन भी थीं. पूरी हुई और कमर्शियल रूप से सफल रही.

Dharmendra Raaj Kumar

एक प्राइवेट पार्टी में फिर से लड़ाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक्टर्स के बीच एक प्राइवेट पार्टी में फिर से  लड़ाई हुई, जहां राज कुमार ने धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की मौजूदगी में धर्मेंद्र के बारे में अपमानजनक बातें कहीं. अपनी अलग-थलग रहने वाली और कभी-कभी रूखी पर्सनैलिटी के लिए मशहूर राज कुमार का स्वभाव अक्सर फिल्म की शूटिंग के दौरान साथी कलाकारों के साथ तनाव का कारण बनता था. मशहूर होने के बावजूद, उनकी पर्सनल लाइफ रहस्यमयी थी और कई किस्से उनके ऑफ-स्क्रीन व्यक्तित्व की झलक दिखाते हैं.1996 में गले के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया. उनके बेटे पुरु राजकुमार ने बाद में कुछ समय के लिए एक्टिंग में भी हाथ आजमाया. हालांकि वह पिता की तरह सफल नहीं हो पाए.

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