आठ सीजन, 73 एपिसोड, जियोहॉटस्टार की इस वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज पर बन रही फिल्म, देखने के लिए करना होगा जून 2029 का इंतजार

मिर्जापुर वेब सीरीज पर फिल्म बनी. 4 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का कारोबार किया. प्राइम वीडियो ने अपनी इस फेमस वेब सीरीज को फिल्म में तब्दील करने का फैसला लिया था. वेस्टरोस अब सिर्फ टीवी और ओटीटी तक सीमित नहीं रहेगा. वॉर्नर ब्रदर्स ने ऐलान किया है कि फ्रैंचाइजी की पहली फीचर फिल्म 'गेम ऑफ थ्रोन्स: एगान्स कॉन्क्वेस्ट (Game of Thrones Aegon's Conquest)' 1 जून 2029 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 2011 से 2019 तक एचबीओ पर चली गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था. उसके बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन और ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जैसी स्पिन-ऑफ आईं. अब वही दुनिया पहली बार थिएटर में उतरेगी.

गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी

फिल्म का निर्देशन ओवेन हैरिस कर रहे हैं. उन्होंने ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के तीन एपिसोड बनाए, जिनमें ट्रायल ऑफ सेवन वाला एपिसोड शामिल है. ब्लैक मिरर के प्रसिद्ध एपिसोड सैन जुनिपेरो का निर्देशन भी उन्हीं का है. पटकथा बो विलिमन लिख रहे हैं. बता दें कि गेम्स ऑफ थ्रोन पर फिल्म बनाने की चर्चा 2013 में शुरू हुई थी. अब रिलीज डेट और निर्देशक दोनों ही फाइनल हो चुके हैं.

'गेम ऑफ थ्रोन्स: एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट' की कहानी टारगेरियन वंश के संस्थापक एगॉन प्रथम पर केंद्रित है, जिन्होंने करीब तीन सौ साल पहले वेस्टरोस के छह राज्यों को एक किया और आयरन थ्रोन की नींव रखी. यह किरदार अब तक किसी लाइव-एक्शन प्रोडक्शन में नहीं दिखा है. हाउस ऑफ द ड्रैगन और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के बाद यह फ्रैंचाइजी का नया विस्तार है.

8 सीजन, 73 एपिसोड, जानें कहां देखें गेम ऑफ थ्रोन्स

एचबीओ की दुनिया भर में चर्चित सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स कुल 8 सीजन और 73 एपिसोड आए थे. पहला सीजन 17 अप्रैल 2011 को एचबीओ पर प्रसारित हुआ और आखिरी एपिसोड 19 मई 2019 को आया. पहले छह सीजन में 10-10एपिसोड रहे, सातवें में सात और अंतिम आठवें सीजन में छह एपिसोड थे.

अमेरिका में यह एचबीओ का प्रमुख शो था और भारत में दर्शकों तक यह हॉटस्टार के जरिए पहुंचा. फिलहाल पूरी सीरीज जियोहॉटस्टार पर एचबीओ मैक्स हब के तहत स्ट्रीम हो रही है.