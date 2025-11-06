बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है. चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है. इसमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं. 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है.

इस चरण में ही मोकाम विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है. मोकाम सीट की इस चुनाव में बेहद चर्चा रही है. इस सीट पर जदयू से अनंत सिंह, राजद से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं. जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी को चुनावी मैदान में उतारा गया है.

Mokama Voting Live Updates: