21 minutes ago
मोकामा:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है. चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है. इसमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं. 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है. 

इस चरण में ही मोकाम विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है. मोकाम सीट की इस चुनाव में बेहद चर्चा रही है. इस सीट पर जदयू से अनंत सिंह, राजद से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं. जनसुराज की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी को चुनावी मैदान में उतारा गया है. 

Mokama Voting Live Updates:

Nov 06, 2025 08:53 (IST)
बसवंचक ग्राम के पास 2 गुटों में झड़प

मोकामा विधानसभा के बसवंचक ग्राम स्थित मतदान केंद्र के बाहर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर माहौल शांत कराया. बता दे की दुलारचंद यादव की हत्या बसवंचक ग्राम के पास हुई थी.

Nov 06, 2025 07:29 (IST)
बिना डर और झिझक के वोट डाले: वीणा देवी

मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने कहा है कि हमने भगवान का दर्शन किया है. हम सभी को बिना किसी डर या झिझक के घर से बाहर निकलकर वोट करने की अपील करते हैं. 

Nov 06, 2025 07:02 (IST)
वीडियो से छेड़छाड़ की गई, मेरे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निराधार: ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन ने बुधवार को आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान “छेड़छाड़ किए गए” वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. जद(यू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मंगलवार को बक्सर में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता (बीएनएसएस) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला मोकामा में की गई उनकी टिप्पणी के संबंध में दर्ज किया गया है. सिंह ने कहा, “मैं निर्वाचन आयोग की ओर से की गई कार्रवाई का सम्मान करता हूं. आयोग एक संवैधानिक व निष्पक्ष संस्था है। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, वह पूरी तरह छेड़छाड़ किया हुआ है.”

Bihar Elections, Voting, Mokama Seat
