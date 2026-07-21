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बिहार में आईएमडी का अलर्ट कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी, तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी

बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. आईएमडी ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. प्रशासन और किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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बिहार में आईएमडी का अलर्ट कई जिलों में अगले 48 घंटे भारी, तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी
बिहार में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश कि संभावना है.

बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इसी को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के कई हिस्सों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ तेज हवाएं चलने, आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि खराब मौसम का असर आम जनजीवन, यातायात और खेती-किसानी पर पड़ सकता है.

कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

आईएमडी ने पटना, रोहतास, नवादा और कैमूर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण सड़क यातायात भी प्रभावित हो सकता है.

13 जिलों में येलो अलर्ट, बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें पटना, गया, रोहतास, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय शामिल हैं. इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

किसानों और प्रशासन को विशेष सतर्कता की सलाह

भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों को जलजमाव से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है. लगातार बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं पटना जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को जल निकासी व्यवस्था की जांच करने और उसे दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं. संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को भी तैनात किया गया है.

मौसम विभाग की अपील

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें. खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के समय सुरक्षित स्थान पर रहें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. आने वाले दो दिन बिहार के कई जिलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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