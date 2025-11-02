बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में तेजी आ गई है. सभी दलों के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे. वे आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे. इधर देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर दुलारचंद यादव हत्याकांड में संलिप्त होने का आरोप है. बिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी कई सीटों पर अपना प्रभाव दिखा रही है.

Bihar Election Live Updates

