बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में तेजी आ गई है. सभी दलों के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे. वे आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पटना में रोड शो करेंगे. इधर देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर दुलारचंद यादव हत्याकांड में संलिप्त होने का आरोप है. बिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं. वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी कई सीटों पर अपना प्रभाव दिखा रही है.
Bihar Election Live Updates
बाहुबली अनंत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया. दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना एसएसपी की टीम बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया. इससे पहले सूचना आई थी कि अनंत सिंह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं. इसी क्रम में पटना एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम एक्टिव हुई और अनंत सिंह को कस्टडी में ले लिया.
पीएम मोदी का आरा-नवादा में जनसभा, पटना में रोड शो
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में चुनावी कमान संभालेंगे. पीएम मोदी आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि पटना में रोड शो करेंगे. चुनावी तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है और नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं.