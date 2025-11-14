विज्ञापन
मां के छुए पैर, जीजा को खिलाई मिठाई... बंपर विजय पर चिराग बोले- ये बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट की जीत

चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जनता ने जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार पर दिखाया है, उसने कई सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है.

  • बिहार चुनाव में बंपर जीत से खुश चिराग पासवान ने परिवार के साथ खुशी को सेलिब्रेट किया
  • चिराग ने बाद में कहा कि बिहार की जनता ने डबल इंजन सरकार को मजबूत करने का फैसला किया है
  • पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार अगले पांच साल में बिहार को तेजी से विकास की राह पर ले जाएंगे
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बंपर जीत में सबसे ज्यादा खुश होने वालों में चिराग पासवान भी शामिल हैं. उनकी पार्टी परफॉर्मेंस के मामले में तमाम राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ती दिख रही है. पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने उम्मीदों से बढ़कर नतीजे दिए हैं. इसकी खुशी भी उनके चेहरे पर झलक रही है. 

जीत की इस बंपर खुशी के मौके पर भी चिराग पासवान अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले. सामने आए वीडियो में चिराग जीत की इस खुशी को अपने परिवार के साथ बांटते दिख रहे हैं. पटना में अपने घर का बालकनी में चिराग अपनी मां के पैर छूकर गले लगाते दिख रहे हैं. वहीं जीजा और अन्य रिश्तेदारों को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं. उनके साथ मौजूद लोग भी उन्हें जीत का गुलाल लगाकर जश्न मना रहे हैं. 

बाद में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार और बिहारियों में वो क्षमता है कि वो सही समय पर सही फैसला लेते हैं. एनडीए को प्रचंड जीत देकर, बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर गति देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सोच और सीएम नीतीश कुमार की नीतियों का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर ले जाने का काम करेगा. 

चिराग ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार पर दिखाया है, उसने कई सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है. जो लोग नीतीश कुमार जी की सेहत को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले दो दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगलराज के होने न होने पर सवाल उठाते थे, जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार को लेकर सवाल उठाते थे, चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि हमें क्षमता से ज्यादा सीटें दे दी गईं, बिहार की जनता के एक फैसले ने इन सभी सवालों का मजबूत जवाब दे दिया है. 

बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी. इसमें एक सीट पर लोजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया. इस तरह चिराग की पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था. खबर लिखे जाने तक इनमें से 19 सीटों पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे थे. शाम 5 बजे खबर लिखे जाने तक तक चिराग के 28 में से 19 उम्मीदवार अपनी-अपनी सीटों पर जीत चुके थे या आगे चल रहे थे. 

गौर करने की बात यह है कि चिराग को एनडीए में वो सीटें दी गई थीं, जहां पिछले 3-4 चुनाव से एनडीए की हालत खराब थी. लेकिन इन सीटों पर भी पीएम मोदी के हनुमान ने जीत का चिराग जला दिया है. इनमें वैशाली की महुआ, मुजफ्फरपुर की बोचहां, चेनारी जैसी सीटें भी है. कटिहार की बलरामपुर सीट पर भी चिराग की पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं. 

