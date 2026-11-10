अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ का भव्य आयोजन, विजेता को मिलेगी थार; देशभर के घोड़ों की दिखेगी रफ्तार

मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को होने वाली शादी को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. पटना जिले के लदमा (नदवां) स्थित पैतृक गांव में आयोजित होने वाले इस समारोह को भव्य बनाने के लिए कई एकड़ में पंडाल और विशेष घुड़दौड़ ट्रैक तैयार किया जा रहा है. शादी में 3 से 4 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है. समारोह की सबसे बड़ी आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से घोड़े हिस्सा लेंगे और विजेताओं को महंगे पुरस्कार दिए जाएंगे.

कई एकड़ में बन रहा घुड़दौड़ का ट्रैक

अनंत सिंह के गांव में शादी की तैयारियों के साथ-साथ घुड़सवारी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए बड़े पैमाने पर ट्रैक तैयार किया जा रहा है. आयोजन समिति के अनुसार यह ट्रैक कई एकड़ में बनाया जा रहा है, जिस पर एक साथ 15 घोड़े दौड़ सकेंगे. 25 नवंबर को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर से घोड़े और उनके मालिक भाग लेंगे. अनंत सिंह के निजी अस्तबल के कई घोड़े भी प्रतियोगिता में उतरेंगे.

विजेताओं को मिलेंगे बड़े पुरस्कार

घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर इलाके में खासा उत्साह है. आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को थार गाड़ी पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी. दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी दी जाएगी. इस आयोजन में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का चर्चित घोड़ा भी हिस्सा ले सकता है, जिसकी चर्चा अभी से इलाके में हो रही है.

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4 लाख मेहमानों के स्वागत की तैयारी

अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर गांव में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि समारोह में 3 से 4 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. मेहमानों के लिए 150 से अधिक प्रकार के व्यंजन परोसने की तैयारी की जा रही है. गांव में स्वागत द्वार, अतिथि व्यवस्था, मंच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां जोरों पर हैं.

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पक्ष-विपक्ष समेत सभी को निमंत्रण

शादी के निमंत्रण को लेकर अनंत सिंह ने कहा है कि पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा, 'शादी समारोह में पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता. सबको न्योता दिया गया है. पीएम मोदी को भी कार्ड दिया जाएगा.' उन्होंने यह भी कहा कि 'हिंदुस्तान-पाकिस्तान, जहां से भी लोग आना चाहें, आएं. सबका स्वागत है.'

फिल्म और संगीत जगत की भी रहेगी मौजूदगी

अनंत सिंह ने दावा किया है कि शादी समारोह में मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं. आमंत्रित मेहमानों में अभिनेता सोनू सूद, सांसद और गायक मनोज तिवारी, लोकगायिका मैथिली ठाकुर, अभिनेत्री-गायिका अक्षरा सिंह और भोजपुरी अभिनेता-गायक पवन सिंह समेत फिल्म और संगीत जगत से जुड़े कई प्रमुख नाम शामिल हैं.

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