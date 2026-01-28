विज्ञापन
लंबी पूंछ और चेहरा बिलाव जैसा... बकरी के बच्चे को दबोचकर भागा, बिहार के जंगल में ये कैसा रहस्यमयी जानवर

बिहार के मधेपुरा के जंगल में एक अजीबोगरीब जीव दिखा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस जीव की पूंछ लंबी और चेहरा बिलाव जैसा है. मधेपुरा से रमण कुमार की रिपोर्ट.

  • मधेपुरा जिले के रामनगर महेश पंचायत के एक खेत में एक अजीब जंगली जानवर को ग्रामीणों ने देखा था
  • उस जंगली जीव की पूंछ लंबी और छल्लेदार थी तथा उसका चेहरा बिलाव जैसा प्रतीत हो रहा था
  • जानवर ने अपने जबड़े में एक बकरी के बच्चे को दबाए रखा था जिसे ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ा
मधेपुरा:

बिहार के मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खेत में एक रहस्यमय जंगली जीव देखे जाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मामला मधेपुरा जिले के रामनगर महेश पंचायत के वार्ड संख्या 13 का है. बताया जा रहा है कि सोमवार को जवाहर प्लस टू हाई स्कूल रामनगर-बेला के पास स्थित एक खेत में ग्रामीणों ने एक अजीब जंगली जानवर को देखा. जानवर की पूंछ लंबी और छल्लेदार थी, जबकि उसका चेहरा बिलाव जैसा दिखाई दे रहा था.

चश्मदीदों के अनुसार, जंगली जीव अपने जबड़े में एक बकरी के बच्चे को दबाए हुए था. यह दृश्य देखते ही मौके पर मौजूद युवकों ने साहस दिखाते हुए जानवर को चारों ओर से घेर लिया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसे काबू में कर रस्सी से बांध दिया.

स्थानीय जानकारों का मानना है कि यह जंगली जीव कस्तूरी बिलाव, यानी सिवेट कैट हो सकता है, जो आमतौर पर भारत और दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है. यह मांसाहारी होता है और छोटे पालतू जानवरों के लिए खतरा बन सकता है. 

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी. ग्रामीणों ने मांग की है कि जंगली जीव को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की जन या पशु हानि न हो.

(मधेपुरा से रमण कुमार)

