BMW का नया लोगो कैसा दिखता है? नई कारों पर कब से दिखेगा

BMW New Logo: लग्जरी कारों की दिग्गज कंपनी BMW ने अपने लोगो को एक नया टच दिया है. कंपनी ने अपने आइकॉनिक राउंडेल लोगो को अपडेट कर दिया है. अगर आप सोच रहे हैं कि यह बदलाव अचानक हुआ है, पर ऐसा नहीं है. यह नया लोगो सितंबर 2025 से ही iX3 पर नजर आ रहा था, जिसे अब फरवरी से सभी मॉडल्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

क्या बदला?

पहली नजर में शायद आप फर्क न कर पाएं, लेकिन बारीकी से देखने पर यह लोगो पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आता है. इसमें अब नीले और सफेद हिस्सों को बांटने वाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रोम लाइन्स अब हटा दी हैं. लोगो में बचा हुआ क्रोम अब स्मोक्ड लुक में है, जो इसे प्रीमियम फील देता है.

BMW के लेटर्स को थोड़ा पतला किया गया है. साथ ही, ब्लैक बैकग्राउंड अब ग्लॉसी के बजाय सैटिन या मैट फिनिश में दिखेगा. कंपनी के डिजाइन हेडओलिवर हील्मर ने बताया कि, "हम अपनी विरासत को बरकरार रखते हुए लोगो में और ज्यादा सटीकता लाना चाहते थे."

M परफॉर्मेंस एम्बलम लोगो की भी बारी

सिर्फ स्टैंडर्ड लोगो ही नहीं, BMW अपने M परफॉर्मेंस एम्बलम को भी रिफ्रेश करने की तैयारी में है. यह भी फरवरी से ही सड़कों पर नजर आएगा. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ये बदलाव केवल बोनट तक सीमित रहेंगे और व्हील कैप्स और स्टीयरिंग व्हील पर भी दिखेंगे.

क्यों खास है यह बदलाव?

BMW ने इससे पहले 2017 में एलीट मॉडल्स के लिए ब्लैक-एंड-व्हाइट लोगो और 2020 में एक ट्रांसपेरेंट लोगो पेश किया था.