नई Bajaj Pulsar 125 हुई लॉन्च, LED लाइट्स और स्पोर्टी लुक ने मचाया धमाल, देखिए Photos

Bajaj Auto ने अपनी पॉपुलर बाइक Pulsar 125 को साल 2026 के लिए अपडेट कर दिया है. यह बाइक अब नए LED हेडलैंप और LED ब्लिंकर के साथ लॉन्च की गई है, जिससे इसका लुक पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न नजर आ रहा है. LED ब्लिंकर की वजह से इंडिकेटर्स पहले से ज्यादा साफ दिखाई देते हैं, जिससे ट्रैफिक में बाइक की मौजूदगी आसानी से नोटिस की जा सकती है. लेकिन कंपनी ने इसके इंजन और मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया है.

नई Pulsar 125 को चार आकर्षक कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिनमें Black Grey, Black Racing Red, Black Cyan Blue और Racing Red with Tan Beige शामिल हैं. इन रंगों के साथ नए ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो बाइक को और ज्यादा स्पोर्टी और दमदार लुक देते हैं. कार्बन फाइबर फिनिश के साथ यह बाइक सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों विकल्पों में उपलब्ध है.

मैकेनिकल तौर पर 2026 Pulsar 125 में वही भरोसेमंद 124.38cc का इंजन दिया गया है. यह 4-स्ट्रोक, 2-वाल्व, ट्विन-स्पार्क इंजन BSVI नियमों के अनुरूप है. यह इंजन 8,500 rpm पर 11.8 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक में 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है.

नई Pulsar 125 की कीमत

2026 Bajaj Pulsar 125 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में ₹89,910 रखी गई है, जो Carbon Disc Single Seat LED वेरिएंट के लिए है. वहीं Carbon Disc Split Seat LED वेरिएंट की कीमत ₹92,046 एक्स-शोरूम दिल्ली है. इस कीमत में LED लाइटिंग और नया डिजाइन इसे 125cc सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनाते हैं. बजट के अंदर स्पोर्टी बाइक चाहने वालों के लिए यह एक अच्छा सौदा साबित हो सकती है.

वहीं, अपडेटेड 2026 Bajaj Pulsar 125 के जल्द ही देशभर के Bajaj डीलरशिप पर उपलब्ध होने की उम्मीद है. नए LED फीचर्स, ताज़ा रंग और भरोसेमंद इंजन के साथ यह बाइक उन ग्राहकों के लिए है जो कम बजट में स्टाइल और परफॉर्मेंस का सही बैलेंस चाहते हैं.

