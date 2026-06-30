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Rashifal, 30 June 2026: आज का राशिफल 30 जून 2026 सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संकेत लेकर आया है. ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आज कई राशियों के जीवन में करियर, धन, पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. कुछ लोगों के लिए यह दिन नए अवसर और प्रगति का मार्ग खोल सकता है, जबकि कुछ को अपने काम में धैर्य और सावधानी बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन सही योजना और अनुशासन के साथ अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा क्योंकि खर्च और आय दोनों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. पारिवारिक जीवन में आपसी समझ और सहयोग से रिश्तों में सुधार आने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस और नियमित अभ्यास को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्क और योजनाओं से लाभ मिल सकता है, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी संतुलित रखना आज प्राथमिकता होनी चाहिए. कुल मिलाकर यह दिन आत्मविश्वास, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...

Jun 30, 2026 05:39 (IST)
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Horoscope 30 June 2026:(मेष राशि) ऊर्जा और आत्मविश्वास से दिन रहेगा सक्रिय

आज चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेंगे और मेष राशि के नवम भाव को सक्रिय करेंगे. यह समय आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा. दिन के दौरान आप अपने काम को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे और किसी नए अवसर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित कर सकती है और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका अहम साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने प्रदर्शन को बेहतर दिखाने का है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और योजनाएं लाभ दे सकती हैं और किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहेगा और किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और छोटे लाभ के संकेत मिल सकते हैं. यह समय आपके आत्मविश्वास और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाला है.

Jun 30, 2026 05:39 (IST)
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Aaj Ka Rashifal:(समग्र प्रभाव) आज का दिन कैसा रहेगा

आज का पंचांग 30 जून 2026 यह संकेत देता है कि दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के समय शामिल हैं. अभिजित मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त जैसे समय सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे जबकि राहुकाल और यमघंट काल में सावधानी रखना जरूरी होगा. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति दिन को मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर लेकिन अवसरों से भरपूर बना सकती है. यह दिन सही योजना और समय प्रबंधन के साथ सफलता देने वाला साबित हो सकता है. धार्मिक कार्य, दान और पूजा-पाठ से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यात्रा और बड़े निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए. कुल मिलाकर यह दिन संतुलन, धैर्य और सही समय के उपयोग पर आधारित रहेगा.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Astrology LIVE:(नक्षत्र और योग) ग्रहों की स्थिति का प्रभाव

आज सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में और चंद्रमा मूल नक्षत्र में स्थित रहेगा जो दिन की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करेगा. यह स्थिति विचारों में बदलाव और नई योजनाओं की ओर संकेत देती है. ब्रह्म योग दोपहर 02:49 बजे तक रहेगा और इसके बाद इन्द्र योग प्रभावी होगा. इन योगों का प्रभाव व्यक्ति के निर्णय और कार्यशैली पर पड़ता है. ज्योतिष के अनुसार यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है जिसमें सावधानी और धैर्य दोनों जरूरी हैं. ग्रहों की यह स्थिति बताती है कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. सोच समझकर लिए गए निर्णय बेहतर परिणाम दे सकते हैं. यह दिन मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Rashifal 30 June 2026:(दिशाशूल) उत्तर दिशा में यात्रा से बचने की सलाह

आज 30 जून 2026 को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा जिसके कारण इस दिशा में यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है. यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपायों का पालन करके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके. दिशाशूल का प्रभाव यात्रा में बाधा और मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों में दिशा का विशेष महत्व माना गया है और सही दिशा में कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ती है. आज का दिन यात्रा और निर्णय दोनों में सावधानी बरतने का संकेत देता है. यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण यात्रा को टालना बेहतर रहेगा. सही दिशा और समय का चयन जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में मदद करता है. यह दिन सोच समझकर आगे बढ़ने का संदेश देता है.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Rashifal Today Live:(अशुभ काल) राहुकाल और निषिद्ध समय की जानकारी

आज के पंचांग के अनुसार राहुकाल दोपहर 3:55 बजे से शाम 5:39 बजे तक रहेगा जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है. इसके अलावा गुलिक काल दोपहर 12:02 बजे से 1:45 बजे तक रहेगा और यमघंट काल सुबह 9:10 बजे से 10:46 बजे तक रहेगा. इन सभी समयों में महत्वपूर्ण कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इनका प्रभाव बाधाओं और देरी का कारण बन सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन कालों में केवल आवश्यक और नियमित कार्य ही करने चाहिए. यदि इन समयों में कोई नया कार्य किया जाता है तो उसमें अनचाही रुकावटें आ सकती हैं. इसलिए दिन की योजना बनाते समय इन अशुभ समयों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सही समय का चयन सफलता और असफलता के बीच बड़ा अंतर पैदा कर सकता है.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Daily Horoscope Live: (सूर्योदय और ग्रह स्थिति) दिन की ऊर्जा और प्रभाव

आज 30 जून 2026 को सूर्य सुबह 5:12 बजे उदय होगा और शाम 6:53 बजे अस्त होगा जो दिन की अवधि और ऊर्जा को निर्धारित करता है. चंद्रमा रात 7:26 बजे उदय होगा और सुबह 5:06 बजे अस्त होगा. इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे जो मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करेगा. सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा जबकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा. यह स्थिति विचारों में परिवर्तन और निर्णय क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत देती है. ज्योतिष के अनुसार इस प्रकार की ग्रह स्थिति व्यक्ति को अपने कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह देती है. दिन की ऊर्जा मिश्रित प्रभाव देने वाली होगी जिसमें कुछ मामलों में प्रगति और कुछ में सावधानी की आवश्यकता होगी. सही योजना और धैर्य के साथ यह दिन बेहतर परिणाम दे सकता है.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Astrology Live Updates:(शुभ मुहूर्त) अभिजित काल और अन्य शुभ समय का महत्व

आज 30 जून 2026 को सबसे महत्वपूर्ण शुभ समय अभिजित मुहूर्त सुबह 11:35 बजे से दोपहर 12:29 बजे तक रहेगा जो किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस समय में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है और बाधाएं कम हो जाती हैं. इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:46 से 4:34 बजे तक रहेगा जिसे ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है. अमृत काल मध्य रात्रि 1:28 से 3:15 बजे तक रहेगा जो आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है. इन सभी मुहूर्तों का सही उपयोग जीवन में स्थिरता और सफलता लाने में सहायक होता है. ज्योतिष के अनुसार यह समय मानसिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली होता है और व्यक्ति की सोच को सकारात्मक दिशा देता है. यदि इन समयों में सही कार्य किए जाएं तो परिणाम अधिक शुभ और लाभकारी हो सकते हैं.

Jun 30, 2026 05:38 (IST)
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Horoscope 30 June 2026:(तिथि और महत्व) ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा का धार्मिक महत्व

आज 30 जून 2026 को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो हिंदू पंचांग में विशेष धार्मिक महत्व रखती है. यह तिथि नई शुरुआत और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है और इस दिन किए गए दान-पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिपदा तिथि पर पूजा-पाठ, ध्यान और सेवा कार्य करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है. यह दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है जो अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं. पंचांग के अनुसार इस तिथि का प्रभाव व्यक्ति की सोच को अधिक आध्यात्मिक और संतुलित बनाता है. आज का दिन धर्म और कर्म दोनों के बीच संतुलन बनाने का संदेश देता है. जो लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें सही मुहूर्त देखकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि सफलता की संभावना बढ़ सके और बाधाएं कम हों.

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