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Capricorn Horoscope 15 July 2026: नई व्यावसायिक साझेदारी के बनेंगे योग, जीवनसाथी संग बढ़ेगा तालमेल

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज सातवें भाव का चंद्रमा वैवाहिक जीवन में खुशियां और व्यापार में नए अनुबंध लेकर आया है. सामाजिक छवि पहले से अधिक मजबूत होगी.

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Capricorn Horoscope 15 July 2026: नई व्यावसायिक साझेदारी के बनेंगे योग, जीवनसाथी संग बढ़ेगा तालमेल
मकर राशि: श्रमिकों को तिल-गुड़ दान करने और पक्षियों को अनाज देने से व्यावसायिक अड़चनें होंगी दूर

Capricorn Horoscope Today 15 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा. यह गोचर साझेदारी, वैवाहिक जीवन, सामाजिक संबंधों और व्यावसायिक सहयोग को प्रभावित करेगा. आज आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं. पुराना मतभेद बातचीत से समाप्त होगा.

करियर और व्यापार

आपका संतुलित व्यवहार और परिपक्व सोच रिश्तों में नई मजबूती लेकर आएगी. कार्यक्षेत्र में सहयोग की भावना आपको सफलता दिला सकती है. टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास उम्मीद से बेहतर परिणाम देंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

परिवार और प्रेम

घरेलू वातावरण सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय मानसिक प्रसन्नता देगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और सम्मान बनाए रखने से रिश्ते और गहरे होंगे. सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. नियमित आय के साथ अतिरिक्त लाभ के अवसर भी सामने आ सकते हैं. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. परिवार की आवश्यकताओं पर किया गया खर्च संतोष प्रदान करेगा. पुराने लेन-देन से संबंधित कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है.

उपाय: किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को तिल और गुड़ का दान करें. शाम के समय सात प्रकार के अनाज पक्षियों के लिए खुले स्थान पर डालें.

शुभ रंग: स्लेटी (ग्रे).

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