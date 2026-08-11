Libra Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: तुला राशि: काम में जल्दबाजी से बचें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है

Libra Horoscope Today 11 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और भावनात्मक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव अधूरे लक्ष्यों की समीक्षा करवाएगा और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि किन प्रयासों को जारी रखना है और किन्हें छोड़ना है. इसके बाद पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएंगी.

यह समय आपके लिए अपने करियर की दिशा को मजबूत करने का है, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर अनुशासन लाना होगा. आज कार्यस्थल पर आपकी छवि को लेकर चर्चा हो सकती है. आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. किसी वरिष्ठ के साथ बातचीत के दौरान शब्दों की सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी सी चूक भी गलत संदेश दे सकती है.

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है, जिसे टालना मुश्किल होगा. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन निजी जीवन से जुड़ी कोई बात मन को विचलित कर सकती है. यह असंतुलन आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकता है. ऐसे में खुद को संयमित रखना और भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव के कारण सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. समय-समय पर विश्राम लेना जरूरी होगा. दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में अपने फैसलों को कमजोर कर सकते हैं. यह प्रवृत्ति आगे चलकर असंतोष बढ़ा सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं. किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं. मीठे चावल बनाकर जरूरतमंद को दें.

शुभ रंग: हल्का नीला.

