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Aaj ka Rashifal 7 July 2026: करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव

आज का दिन भावनात्मक स्पष्टता और सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा. कुछ राशियों को सफलता के नए मार्ग मिलेंगे, जबकि कुछ को संयम और धैर्य बनाए रखना होगा.

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Aaj ka Rashifal 7 July 2026: करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव
7 जुलाई 2026 का राशिफल: नए अवसरों और महत्वपूर्ण फैसलों का दिन

Aaj ka Rashifal 7 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई, आंतरिक शक्ति और करुणामय ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेंगे. मीन राशि अपने स्वभाव से आध्यात्मिकता, संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण शांत, चिंतनशील और आत्मीय बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज बाहरी शोर-शराबे से हटकर अपने भीतर की आवाज सुनेंगे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में सक्षम होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज धैर्य, अनुशासन और अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए पुराने संपर्कों से लाभ, नए ग्राहकों से जुड़ाव और आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: आत्ममंथन और मानसिक शांति का दिन, धैर्य से हर चुनौती का निकलेगा समाधान

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्ममंथन, मानसिक शांति और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलेगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक आकलन करना अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है और पर्दे के पीछे की गई मेहनत का सकारात्मक प्रभाव भविष्य में दिखाई देगा. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने का संकेत है और किसी रुकी हुई धनराशि की प्राप्ति भी संभव है. पारिवारिक जीवन में अपनों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा और दांपत्य जीवन में विश्वास व सहयोग बढ़ेगा. मानसिक थकान या नींद की कमी से बचने के लिए नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम आवश्यक रहेगा.

2. वृषभ राशि: नई संभावनाओं और सामाजिक सहयोग से भरा दिन, आय के नए स्रोत बनने के संकेत

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे जिससे नई संभावनाओं, सामाजिक सहयोग और इच्छित कार्यों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर टीम का सहयोग अपेक्षा से बेहतर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी सुझावों को महत्व दे सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने का यह उचित समय है. आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना चाहिए. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा और घर में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता आ सकती है. किसी पुराने तनाव से राहत मिलने के संकेत हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यों में उत्साह बना रहेगा.

3. मिथुन राशि: करियर में मिलेंगे सकारात्मक संकेत, साझेदारी में पारदर्शिता रखना होगा जरूरी

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों के मामलों में विशेष प्रभाव रहेगा. पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा में हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और पुराने सौदों से लाभ मिलने की संभावना है लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रह सकती है और निवेश करने की योजना है तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक सिद्ध होगा. अत्यधिक काम के दबाव से थकान हो सकती है इसलिए समय पर भोजन और पर्याप्त पानी पीते रहें.

4. कर्क राशि: भाग्य और ज्ञान के खुलेंगे नए द्वार, रुका हुआ धन मिलने की बनेगी संभावना

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे जिससे भाग्य, ज्ञान और सकारात्मक परिवर्तन के संकेत मिलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और नई जिम्मेदारी मिलने से भविष्य में उन्नति के रास्ते खुलेंगे. व्यापारियों के लिए यदि किसी नए व्यवसाय या विस्तार की योजना है तो प्रारंभिक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन वापस मिलने या अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता का आशीर्वाद और परिवार का सहयोग आत्मबल को बढ़ाएगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है. बदलते मौसम के कारण सर्दी, एलर्जी या पाचन संबंधी छोटी परेशानियों से बचाव करना आवश्यक होगा.

5. सिंह राशि: करियर में योग्यता की होगी सराहना, आर्थिक निर्णयों में अपनाएं संतुलित दृष्टिकोण

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे परिवर्तन, आर्थिक प्रबंधन और आत्मविश्वास को संतुलित रखने का संकेत मिलता है. कार्यक्षेत्र में योग्यता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी लेकिन किसी भी योजना को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक रहेगा. व्यापारियों के लिए पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिलने की संभावना है और नए ग्राहकों से संपर्क बनने के योग भी बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन प्रेरणादायक सिद्ध होगा और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. थकान और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लेना आवश्यक होगा.

6. कन्या राशि: साझेदारी और संबंधों में आएगी मजबूती, पुराने लेन-देन से मिलेगा लाभ

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे जिससे साझेदारी, संबंधों और संतुलित निर्णयों के क्षेत्र में विशेष प्रभाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं. व्यापारियों के लिए साझेदारी और नए व्यावसायिक संपर्कों के लिए यह समय अनुकूल है और पुराने लेन-देन से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में आय में वृद्धि की संभावना है लेकिन जल्दबाजी में लिया गया बड़ा निर्णय बाद में असुविधा पैदा कर सकता है. पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में निकटता बढ़ेगी और विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. हल्का और पौष्टिक भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पीते रहें.

7. तुला राशि: कार्यक्षमता और दैनिक जीवन में बनाए रखें संतुलन, रुका हुआ धन मिलने के संकेत

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में संतुलन बनाने का संदेश मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और मेहनत की सराहना होने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है और नए संपर्क भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी लेकिन निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. पारिवारिक जीवन में घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मन को संतोष देगा. अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसलिए समय पर भोजन करें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

8. वृश्चिक राशि: रचनात्मकता और आत्मविश्वास का दिन, संतान पक्ष से मिलेगी सुखद खबर

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे जिससे रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता के नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में कार्यशैली के कारण प्रशंसा मिलने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से संपर्क बनेगा और यदि नए व्यापारिक विस्तार की योजना है तो समय अनुकूल दिखाई देता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है लेकिन बड़े वित्तीय निर्णय लेते समय पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक रहेगा. पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अनियमित खानपान से बचें और पर्याप्त नींद लें.

9. धनु राशि: पारिवारिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता, व्यापार में नई रणनीति से मिलेगा लाभ

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे जिससे पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य में लंबे समय से रुकावट थी तो अब आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए रणनीति से काम करने पर अच्छा लाभ मिलने और किसी नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क से भविष्य में आय बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से नियमित आय बनी रहेगी और बचत बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं. पारिवारिक वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण बना रहेगा और किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान बातचीत से निकल सकता है. देर रात तक जागने की आदत छोड़ने से स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार होगा.

10. मकर राशि: संवाद और आत्मविश्वास से खुलेंगे नए अवसर, नेटवर्किंग से मिलेगा बड़ा फायदा

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे जिससे संवाद, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में सफलता मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, संचार और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से आय में स्थिरता बनी रहेगी और रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा हो सकती है. मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग कम करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी.

11. कुंभ राशि: धन और पारिवारिक मूल्यों पर रहेगा फोकस, करियर में अनुशासन से मिलेगी सफलता

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे धन, पारिवारिक मूल्यों और आत्मविश्वास से जुड़े विषय प्रमुखता पाएंगे. नौकरीपेशा जातकों की लगन और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं और नई जिम्मेदारियां मिलने पर आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें. व्यापारियों को पुराने संपर्कों के माध्यम से नए ऑर्डर या लाभदायक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से किसी रुकी हुई धनराशि के मिलने से राहत महसूस होगी और सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है. पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है और विवाहित जातकों के जीवन में सहयोग व विश्वास बढ़ेगा. जो युवा नई नौकरी या करियर के अवसर तलाश रहे हैं उन्हें शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है.

12. मीन राशि: आत्मविश्वास और नई शुरुआत का दिन, व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर दिखेगा स्पष्ट

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, नई शुरुआत और व्यक्तिगत उपलब्धियों के संकेत मिलते हैं. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रह सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं और किसी नई योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगी और अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित करने का अवसर मिल सकता है. पारिवारिक जीवन में घर के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे और किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं और अपने पसंदीदा कार्यों में समय दें.

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