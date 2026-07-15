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Leo Horoscope 15 July 2026: आज वित्तीय मामलों में समझदारी दिखाएं और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं

सिंह राशि वालों के लिए आज 12वें भाव का चंद्रमा खर्च प्रबंधन और सुदूर यात्राओं के संकेत दे रहा है. ऑनलाइन बिजनेस और विदेशी कार्यों में सफलता मिलेगी.

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Leo Horoscope 15 July 2026: आज वित्तीय मामलों में समझदारी दिखाएं और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं
सिंह राशि: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने और मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक लगाने से बढ़ेगा यश

Leo horoscope 15 July 2026, Singh rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में रहेगा. यह गोचर आत्मचिंतन, खर्च, विदेश संबंधी कार्यों, आध्यात्मिक झुकाव और मानसिक संतुलन पर विशेष प्रभाव डालेगा. आज आप बाहरी भागदौड़ से अधिक अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे. कुछ समय से मन में चल रही उलझनों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय परेशानी का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप कुशलता से पूरा करेंगे. व्यापार करने वाले जातकों को नए बाजारों या नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है. विदेश से जुड़े कार्यों, ऑनलाइन व्यवसाय या आयात-निर्यात के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए संवाद को महत्व दें. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा हो सकती है, जिससे आपसी समझ और मजबूत होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में खर्च और आय के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण रहेगा. आवश्यक कार्यों पर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार था तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. शोध और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त विश्राम लें.

उपाय उगते सूर्य के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चंदन का शुभ तिलक लगाएं.

शुभ रंग सुनहरा पीला.

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